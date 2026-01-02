https://uz.sputniknews.ru/20260102/rossiya-soxranit-preemstvennost-v-razvitii-odkb-lavrov-54604834.html

Россия считает важным укрепление силового потенциала ОДКБ — Лавров

Россия вступила в права председателя в Организации Договора о коллективной безопасности и проведет свою вахту под девизом: "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность".

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Россия во время своего председательства в ОДКБ сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, также считает важным развитие силовой компоненты организации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Россия вступила в права председателя в Организации Договора о коллективной безопасности 1 января 2026 года.Хотели бы, чтобы евразийские государства взяли на себя ответственность за решение вопросов безопасности и сами определяли будущее континента, без вмешательства извне, подчеркнул министр.По словам Лаврова, основной акцент будет сделан на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой. Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Среди других целей российского председательства он отметил расширение инструментария для совместной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, легализаций преступных доходов и финансированием терроризма, а также борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, с транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией.ОДКБ — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

