Россия считает важным укрепление силового потенциала ОДКБ — Лавров
© Sputnik / Игорь ЕгоровГлава МИД РФ С. Лавров
© Sputnik / Игорь Егоров
Россия вступила в права председателя в Организации Договора о коллективной безопасности и проведет свою вахту под девизом: "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность".
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Россия во время своего председательства в ОДКБ сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, также считает важным развитие силовой компоненты организации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Россия вступила в права председателя в Организации Договора о коллективной безопасности 1 января 2026 года.
"В основополагающих документах Организации заложены принципы мирного сосуществования государств, приоритет политико-дипломатического урегулирования, соблюдение норм международного права при главенствующей роли ООН. Именно на такой основе предлагаем нашим партнерам выстраивать взаимовыгодные связи, совместно активно включиться в процесс выработки контуров будущей архитектуры равной и неделимой безопасности на пространстве Евразии. ОДКБ могла бы стать одной из ее несущих опор", — отметил Лавров.
Хотели бы, чтобы евразийские государства взяли на себя ответственность за решение вопросов безопасности и сами определяли будущее континента, без вмешательства извне, подчеркнул министр.
"Наши усилия будут сфокусированы на эффективном выполнении главной миссии Организации – поддержании мира и стабильности в зоне ее ответственности, обеспечении благоприятных условий для безопасного развития и процветания государств-членов ОДКБ. Ни у кого не должно быть сомнений: мы не позволим допустить хаос в нашем общем доме", — подчеркнул глава МИД.
По словам Лаврова, основной акцент будет сделан на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой. Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
"Отдельное внимание уделим вопросам сотрудничества в сфере защиты от биологических угроз, а также информационной безопасности. Обеспечение технологического лидерства в военной сфере, развитие оборонно-промышленных комплексов стран ОДКБ и их кооперация, реализация инновационного потенциала являются также нашими ориентирами", — подчеркнул Лавров.
Среди других целей российского председательства он отметил расширение инструментария для совместной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, легализаций преступных доходов и финансированием терроризма, а также борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, с транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией.
"Уверены в поддержке наших партнеров в реализации приоритетов российского председательства, готовы к тесной плодотворной работе в 2026 году. Убежден, что совместными усилиями мы выведем сотрудничество в рамках ОДКБ на качественно новый уровень в интересах сохранения и укрепления мира на пространстве Организации," — заключил глава дипведомства.
ОДКБ — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.