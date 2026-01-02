https://uz.sputniknews.ru/20260102/turisticheskaya-ulitsa-maxalli-gulbozor--jivoe-nasledie-tashkenta-54204974.html

Туристическая улица махалли Гулбозор — живое наследие Ташкента

Туристическая улица махалли Гулбозор — живое наследие Ташкента

Sputnik Узбекистан

В исторической части столицы Узбекистана появилась уникальная туристическая улица, где переплетаются прошлое и настоящее. Махалля Гулбозор стала новым культурным пространством, открывающим гостям традиции, ремесла и повседневную жизнь узбекского народа

2026-01-02T19:45+0500

2026-01-02T19:45+0500

2026-01-02T19:45+0500

туризм

ташкент

фото

махалля

махалла

фотолента

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/10/54205392_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0799d3b2e55f190f2a5ec61b5ee3cf93.jpg

Узбекистан, обладая богатейшей историей и культурным наследием, предлагает путешественникам уникальные маршруты, позволяющие глубже познакомиться с национальными традициями. Одним из таких мест стала туристическая улица махалли Гулбозор в Ташкенте, преобразованная в современное культурное пространство с бережным сохранением аутентичного облика.Улица расположена в историческом районе города, в непосредственной близости от рынка Чорсу и знаменитого медресе Кукельдаш, построенного в 1570 году. Это соседство придает месту особую атмосферу и делает его привлекательным для туристов, интересующихся историей и архитектурой республики.В ходе реконструкции у входа на улицу были восстановили ворота в традиционном средневековом стиле. Одним из главных украшений стал 50-метровый айван с резными колоннами, откуда открывается живописный вид на мечеть Ходжа Ахрара Вали. Дополняют пространство искусственный водоем, цветники, фруктовые и декоративные деревья, создающие прохладу и уют в жаркие дни.С сохранением узких улочек, небольших домов и резных деревянных дверей, махалля получила новое функциональное наполнение. Сегодня здесь работают ремесленные мастерские, где гости могут увидеть процесс создания изделий и приобрести уникальные сувениры. Уютные пекарни и рестораны предлагают блюда национальной кухни, наполняя улицу ароматами свежеиспеченного хлеба и восточных специй. Для более глубокого знакомства с культурой организовали выставки "История хлеба" и "Путешествие в древний Ташкент".Туристическая улица в махалле Гулбозор — это возможность прикоснуться к подлинной культуре Узбекистана, почувствовать дух Востока и увидеть, как историческое наследие гармонично вписывается в современную городскую жизнь.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

туризм в узбекистане ташкент махалля гулбозор туристическая улица культура узбекистана ремесленные мастерские рынок чорсу медресе кукельдаш национальная кухня