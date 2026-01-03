https://uz.sputniknews.ru/20260103/eaes-mexanizm-podderjki-kooperatsionnyx-proektov-apk-54625402.html

В ЕАЭС может заработать механизм поддержки кооперационных проектов в АПК

В настоящее время формируется необходимая правовая база для финансирования совместных проектов АПК, вносятся изменения в договор о Союзе. Ожидается, что с 2026 года эта правовая база начнет действовать, что позволит оказывать поддержку проектам в сфере АПК.

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. В 2026 году в ЕАЭС может заработать механизм поддержки кооперационных проектов в агропромышленном комплексе (АПК). Об этом сообщила замминистра экономики Беларуси Алеся Абраменко во время круглого стола "Итоги председательства Республики Беларусь в ЕАЭС" сообщает БЕЛТА.В ходе круглого стола отмечалось, что 21 декабря 2025 года утверждена дорожная карта по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". План содержит 172 механизма и 340 мероприятий, направленных на реализацию 62 направлений, содержащихся в декларации.В ходе реализации плана планируется принять порядка 130 нормативно-правовых актов, подготовить более 100 докладов и иных аналитических материалов. Также для реализации 16 мероприятий плана потребуется внести изменения в Договор о ЕАЭС и Таможенный кодекс союза.Содержащиеся в дорожной карте механизмы и мероприятия обеспечат реализацию потенциала ключевых задач евразийской экономической интеграции, в частности в сфере цифровизации. По словам замминистра, в приоритете сотрудничество и в сфере науки и страны двигаются в этом направлении. Принятый план мероприятий предусматривает создание реестра НИОКР, создание портала промышленности, составление перечня секторов услуг, способствующих формированию инновационной экономики. Возлагаются большие надежды на реализацию стратегии научно-технического развития в рамках ЕАЭС. Она была принята в этом году.Также в планах реализация тех договоренностей, которые были достигнуты в 2025 году. Методология выявления барьеров на рынке ЕАЭС тоже совершенствуется. По ее словам, страны ЕАЭС также заинтересованы в том, чтобы реализовать программу биржевой торговли и выработать свои биржевые индикаторы вместо западных, которые использовались ранее. В ЕАЭС также создаются условия для признания лицензий в банковском и страховом секторах."Из других важных моментов, о которых договорились страны, — это применение согласованных мер в целях минимизации негативного эффекта глобальных вызовов на экономику государств — участников союза. Мы должны действовать вместе", —заключила Алеся Абраменко.

