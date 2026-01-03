Как ташкентские инженеры авиации в будни и праздники обеспечивают безопасность полетов
Специалист Центра "Узаэронавигация" — об эксплуатации радиотехнического оборудования, без которого не обойдется ни один авиарейс.
В любое время года и при любых погодных условиях безопасность полетов по всему миру обеспечивают тысячи людей. Один из них — Тимур Байжигитов, ведущий инженер-инспектор управления по радиотехническому обеспечению полетов Центра "Узаэронавигация".
Его задача — отвечать за надежную эксплуатацию радиотехнического оборудования, благодаря чему авиадиспетчеры направляют самолеты, а пилоты получают данные для полетов.
За плечами Тимура — 14 лет работы в авиационной отрасли, постоянное обучение и высокая ответственность, где цена ошибки недопустима. Интерес к авиации и сложным технологическим системам у него появился еще в юности. Его всегда привлекали инженерные решения и масштабные технические комплексы, где каждая деталь имеет значение.
"Авиация — это та сфера, где нет мелочей", — говорит Байжигитов.
Во время защиты диплома в Ташкентском университете информационных технологий его заметил представитель Центра "Узаэронавигация", который и предложил попробовать себя в этой отрасли. Так начался профессиональный путь, который продолжается все эти годы.
Свою работу в Центре "Узаэронавигация" Тимур начинал с должности инженера связи. Спустя пять лет перешел на позицию инженера автоматизированной системы управления воздушным движением, где проработал восемь лет. Следующим этапом стало управление по радиотехническому обеспечению полетов.
Сегодня его функциональные обязанности — это анализ, контроль за техническим состоянием радиотехнического оборудования полетов, проведение инспекторских проверок в подразделениях Центра "Узаэронавигация". Также он участвует в формировании предложений по модернизации, поэтапной замене оборудования. В функциональные обязанности входит также изучение передового опыта и, в случае необходимости, его адаптирование.
"И такая работа позволяет не только обеспечивать надежность эксплуатации радиотехнического оборудования, но и закладывать развитие отрасли с учетом современных, передовых технологий и стратегических задач", — добавляет Байжигитов.
Профессия инженера в авиации требует максимальной концентрации и постоянного профессионального роста.
"Основная сложность — это высокая ответственность. Нужно быть готовым принимать решения в нестандартных ситуациях. Плюс технологии постоянно развиваются, поэтому ты должен учиться постоянно", — говорит специалист.
В Центре "Узаэронавигация" действует система повышения квалификации: собственный учебный центр, курсы с высококвалифицированными инструкторами. Также специалисты проходят обучение в рамках зарубежных программ, сертифицированных Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).
За свою карьеру Тимур трижды работал в новогоднюю ночь. Для авиации это обычная практика — безопасность полетов должна обеспечиваться круглосуточно, без исключений.
"По рабочим процессам новогодняя ночь ничем не отличается от обычного дня. Но атмосфера, конечно, особенная. Мы поздравляем друг друга, обмениваемся теплыми словами", — рассказывает он.
В отличие от авиадиспетчеров, у инженеров нет регламентированных пауз для отдыха. Рабочий день может проходить как за мониторингом оборудования, так и с выездами на объекты, расположенные на территории аэродрома.
"Даже если все работает стабильно, существуют строгие регламенты проверок, которые необходимо соблюдать", — подчеркивает Тимур.
Для Тимура Новый год прежде всего остается семейным праздником. Этот праздник он ассоциирует с детством, ожиданием волшебства, подарков, наряженной елкой и запахом мандаринов.
"Вся эта атмосфера всегда создает безоговорочную радость. По личным ощущениям, 10, 15, 20 лет назад Новый год был более эмоциональным, потому что было некое ожидание чуда, волшебства. А сейчас он стал более спокойным, более осмысленным. Стараешься провести время с близкими и просто ценить этот момент, то, что это новогодняя ночь, пожелать всем друг другу добра и просто насладиться моментом", — размышляет Байжигитов.
2025 год подарил Тимуру главный подарок: у него и его супруги Дианы родилась дочка.
"Это мой первый ребенок. Теперь уже моя роль — создавать то чувство волшебства, ожидания чуда, но теперь уже и для моей дочки", — говорит он.