Как ташкентские инженеры авиации в будни и праздники обеспечивают безопасность полетов

Специалист Центра "Узаэронавигация" — об эксплуатации радиотехнического оборудования, без которого не обойдется ни один авиарейс.

В любое время года и при любых погодных условиях безопасность полетов по всему миру обеспечивают тысячи людей. Один из них — Тимур Байжигитов, ведущий инженер-инспектор управления по радиотехническому обеспечению полетов Центра "Узаэронавигация".Его задача — отвечать за надежную эксплуатацию радиотехнического оборудования, благодаря чему авиадиспетчеры направляют самолеты, а пилоты получают данные для полетов.За плечами Тимура — 14 лет работы в авиационной отрасли, постоянное обучение и высокая ответственность, где цена ошибки недопустима. Интерес к авиации и сложным технологическим системам у него появился еще в юности. Его всегда привлекали инженерные решения и масштабные технические комплексы, где каждая деталь имеет значение.Во время защиты диплома в Ташкентском университете информационных технологий его заметил представитель Центра "Узаэронавигация", который и предложил попробовать себя в этой отрасли. Так начался профессиональный путь, который продолжается все эти годы.Свою работу в Центре "Узаэронавигация" Тимур начинал с должности инженера связи. Спустя пять лет перешел на позицию инженера автоматизированной системы управления воздушным движением, где проработал восемь лет. Следующим этапом стало управление по радиотехническому обеспечению полетов.Сегодня его функциональные обязанности — это анализ, контроль за техническим состоянием радиотехнического оборудования полетов, проведение инспекторских проверок в подразделениях Центра "Узаэронавигация". Также он участвует в формировании предложений по модернизации, поэтапной замене оборудования. В функциональные обязанности входит также изучение передового опыта и, в случае необходимости, его адаптирование.Профессия инженера в авиации требует максимальной концентрации и постоянного профессионального роста.В Центре "Узаэронавигация" действует система повышения квалификации: собственный учебный центр, курсы с высококвалифицированными инструкторами. Также специалисты проходят обучение в рамках зарубежных программ, сертифицированных Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).За свою карьеру Тимур трижды работал в новогоднюю ночь. Для авиации это обычная практика — безопасность полетов должна обеспечиваться круглосуточно, без исключений.В отличие от авиадиспетчеров, у инженеров нет регламентированных пауз для отдыха. Рабочий день может проходить как за мониторингом оборудования, так и с выездами на объекты, расположенные на территории аэродрома.Для Тимура Новый год прежде всего остается семейным праздником. Этот праздник он ассоциирует с детством, ожиданием волшебства, подарков, наряженной елкой и запахом мандаринов.2025 год подарил Тимуру главный подарок: у него и его супруги Дианы родилась дочка.

