Китай и Россия остаются крупнейшими поставщиками товаров в Узбекистан
Китай и Россия остаются крупнейшими поставщиками товаров в Узбекистан
За 11 месяцев 2025 года Узбекистан импортировал товары и услуги из 180 стран мира.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Китай и Россия возглавляют список стран-экспортеров товаров в Узбекистан. Почти половина импортируемых товаров и услуг в республику приходится на эти страны — $20,6 млрд в совокупности.По данным Национального комитета по статистике, в январе — ноябре 2025 года объем импорта Узбекистана составил $41,9 млрд. Этот показатель вырос на 18,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.За 11 месяцев Узбекистан импортировал товары и услуги из 180 стран мира. Топ-10 стран по импорту в Узбекистан за 11 месяцев 2025 года:
Новости
11:08 03.01.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовГрузовые контейнеры в железнодорожном терминале Ташкента
Грузовые контейнеры в железнодорожном терминале Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
За 11 месяцев 2025 года Узбекистан импортировал товары и услуги из 180 стран мира.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Китай и Россия возглавляют список стран-экспортеров товаров в Узбекистан. Почти половина импортируемых товаров и услуг в республику приходится на эти страны — $20,6 млрд в совокупности.
По данным Национального комитета по статистике, в январе — ноябре 2025 года объем импорта Узбекистана составил $41,9 млрд. Этот показатель вырос на 18,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За 11 месяцев Узбекистан импортировал товары и услуги из 180 стран мира.
Топ-10 стран по импорту в Узбекистан за 11 месяцев 2025 года:
Китай — $12,8 млрд;
Россия — $7,8 млрд;
Казахстан — $3 млрд;
Турция — $1,7 млрд;
Корея — $1,5 млрд;
Германия — $1 млрд;
Индия — $1 млрд;
Туркменистан — $926,2 млн;
Беларусь — $698,8 млн;
США — $656,1 млн.
