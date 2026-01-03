Китай и Россия остаются крупнейшими поставщиками товаров в Узбекистан

https://uz.sputniknews.ru/20260103/kitay-i-rossiya-ostayutsya-krupneyshimi-postavschikami-tovarov-v-uzbekistan-54613370.html
За 11 месяцев 2025 года Узбекистан импортировал товары и услуги из 180 стран мира.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Китай и Россия возглавляют список стран-экспортеров товаров в Узбекистан. Почти половина импортируемых товаров и услуг в республику приходится на эти страны — $20,6 млрд в совокупности.По данным Национального комитета по статистике, в январе — ноябре 2025 года объем импорта Узбекистана составил $41,9 млрд. Этот показатель вырос на 18,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.За 11 месяцев Узбекистан импортировал товары и услуги из 180 стран мира. Топ-10 стран по импорту в Узбекистан за 11 месяцев 2025 года:
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Китай и Россия возглавляют список стран-экспортеров товаров в Узбекистан. Почти половина импортируемых товаров и услуг в республику приходится на эти страны — $20,6 млрд в совокупности.
По данным
Национального комитета по статистике, в январе — ноябре 2025 года объем импорта Узбекистана составил $41,9 млрд. Этот показатель вырос на 18,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За 11 месяцев Узбекистан импортировал товары и услуги из 180 стран мира.
Топ-10 стран по импорту в Узбекистан за 11 месяцев 2025 года:
Туркменистан — $926,2 млн;