Россия призвала власти США внести ясность в ситуацию с вывозом Мадуро из Венесуэлы

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на вооруженную агрессию США против Венесуэлы. Дональд Трамп ранее заявил, что президент Венесуэлы и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из Венесуэлы и призывает власти США немедленно внести ясность в данную ситуацию. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.В министерстве заявили, что происходящее является неприемлемым посягательством на суверенитет Венесуэлы.В дипведомстве отмечают, что атаки США против Каракаса вызывают глубокую озабоченность и осуждение, предлоги, которые приводятся для обоснования этой агрессии несостоятельны.В МИД отмечают, что в складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. В завлении внешнеполитического ведомства говорится о том, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году, а Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне.МИД России подтвердил свою солидарность с венесуэльским народом и поддержку курса его боливарианского руководства, "направленного на защиту национальных интересов и суверенитета страны". Также поддержал заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.
17:41 03.01.2026 (обновлено: 18:43 03.01.2026)
Министерство иностранных дел РФ отреагировало на вооруженную агрессию США против Венесуэлы. Дональд Трамп ранее заявил, что президент Венесуэлы и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik.
Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из Венесуэлы и призывает власти США немедленно внести ясность в данную ситуацию. Об этом говорится в сообщении
министерства иностранных дел РФ.
"Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию", — говорится в сообщении.
В министерстве заявили, что происходящее является неприемлемым посягательством на суверенитет Венесуэлы.
"Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права", — говорится в сообщении.
В дипведомстве отмечают, что атаки США против Каракаса вызывают глубокую озабоченность и осуждение, предлоги, которые приводятся для обоснования этой агрессии несостоятельны.
"Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости", — говорится в сообщении.
В МИД отмечают, что в складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога.
"Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать", — отмечает МИД.
В завлении внешнеполитического ведомства говорится о том, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году, а Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне.
МИД России подтвердил свою солидарность с венесуэльским народом и поддержку курса его боливарианского руководства, "направленного на защиту национальных интересов и суверенитета страны". Также поддержал заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.