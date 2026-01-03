https://uz.sputniknews.ru/20260103/rossiya-prizvala-vlasti-ssha-vnesti-yasnost-vyvoz-maduro-venesuela-54626061.html

Россия призвала власти США внести ясность в ситуацию с вывозом Мадуро из Венесуэлы

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на вооруженную агрессию США против Венесуэлы. Дональд Трамп ранее заявил, что президент Венесуэлы и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из Венесуэлы и призывает власти США немедленно внести ясность в данную ситуацию. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.В министерстве заявили, что происходящее является неприемлемым посягательством на суверенитет Венесуэлы.В дипведомстве отмечают, что атаки США против Каракаса вызывают глубокую озабоченность и осуждение, предлоги, которые приводятся для обоснования этой агрессии несостоятельны.В МИД отмечают, что в складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. В завлении внешнеполитического ведомства говорится о том, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году, а Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне.МИД России подтвердил свою солидарность с венесуэльским народом и поддержку курса его боливарианского руководства, "направленного на защиту национальных интересов и суверенитета страны". Также поддержал заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.

