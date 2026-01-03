https://uz.sputniknews.ru/20260103/ssha-nanesli-udary-po-strategicheskim-obektam-venesuely-chto-izvestno-54622262.html

США нанесли удары по стратегическим объектам Венесуэлы — что известно

По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных.

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Минувшей ночью США нанесли удары по нескольким районам столицы Венесуэлы Каракаса. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Об этом сообщают международные информационные агентства.По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Объекты, по которым были нанесены американские удары, включают военную базу и главный порт страны.Президент Венесуэлы ввел чрезвычайное положение. Как сообщил МИД страны, Николас Мадуро отдал распоряжение о немедленном развертывании системы всеобъемлющей обороны страны и мобилизации национальных сил для отражения "агрессии".Кроме того, Мадуро поручил немедленно развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации, а также управления органов всеобъемлющей обороны во всех штатах и муниципалитетах Венесуэлы.Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что, по имеющейся у него информации, в Венесуэле были атакованы как минимум 11 объектов.Кроме того, упоминаются, военный комплекс Фуэрте-Тиуна в Каракасе, авиабаза с истребителями F-16 в Баркисимето, а также несколько аэропортов, включая объекты в Эль-Атильо и Чаральяве. Кроме того, говорится об ударах по базе военных вертолетов в Игероте и перебоях с электроснабжением в ряде районов столицы и пригородов.Что еще известно: Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле.Он также сообщил, что президент Венесуэлы Мадуро вместе с женой захвачен и вывезен из страны.Зарубежные СМИ пишут, что США могли начать военную операцию в Венесуэле с целью захвата ее нефтяных ресурсов.Обострение между США и ВенесуэлойЗа последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Дональд Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.

