США нанесли удары по стратегическим объектам Венесуэлы — что известно
По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных.
14:36 03.01.2026 (обновлено: 15:00 03.01.2026)
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Минувшей ночью США нанесли удары по нескольким районам столицы Венесуэлы Каракаса. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Об этом сообщают международные информационные агентства.
По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных.
Объекты, по которым были нанесены американские удары, включают военную базу и главный порт страны.
Президент Венесуэлы ввел чрезвычайное положение. Как сообщил МИД страны, Николас Мадуро отдал распоряжение о немедленном развертывании системы всеобъемлющей обороны страны и мобилизации национальных сил для отражения "агрессии".
"Президент Николас Мадуро распорядился о реализации всех планов национальной обороны... Мадуро распорядился о введении в действие указа ... для немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии", — сообщило ведомство.
Кроме того, Мадуро поручил немедленно развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации, а также управления органов всеобъемлющей обороны во всех штатах и муниципалитетах Венесуэлы.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что, по имеющейся у него информации, в Венесуэле были атакованы как минимум 11 объектов.
"До настоящего момента подтвержденная информация: авиабаза Ла-Карлота — выведена из строя и подверглась бомбардировке. Горный военный гарнизон в Катия-Ла-Мар — выведен из строя и подвергся бомбардировке. Дворец Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе — подвергся бомбардировке", — говорится в сообщении президента, опубликованном в соцсети X.
Кроме того, упоминаются, военный комплекс Фуэрте-Тиуна в Каракасе, авиабаза с истребителями F-16 в Баркисимето, а также несколько аэропортов, включая объекты в Эль-Атильо и Чаральяве. Кроме того, говорится об ударах по базе военных вертолетов в Игероте и перебоях с электроснабжением в ряде районов столицы и пригородов.
МИД Венесуэлы решительно осудил агрессию США против страны.
Власти Венесуэлы призывают все силы страны активизировать планы мобилизации.
В Каракасе заявили, что цель нападения США — взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов, но им это не удастся, пишет Рейтер.
Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле, передает Fox News.
Атаку планировали осуществить еще в Рождество, но отложили из-за погодных условий, пишет CBS.
Венесуэла, предположительно, изначально не заметила ударов США, системы реагирования были отключены, зенитные орудия бездействовали.
В Каракасе слышны военные самолеты, в порту Ла-Гуайра вспыхнул пожар после удара.
Авиавласти США запретили коммерческие полеты самолетам в воздушном пространстве Венесуэлы.
Власти Каракаса рекомендуют воздержаться от передвижений по городу в связи с атаками дронов, сообщили в городской администрации.
Местонахождение Мадуро неизвестно, часть его окружения в безопасности, пишет NYT.
Профильный комитет Сената США по вооруженным силам не был заранее уведомлен о планах нанести удары по стране, утверждает CNN.
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе.
Жители венесуэльского города Катиа-ла-Мар покидают свои дома опасаясь новых атак.
Сотрудников главного аэропорта Венесуэлы эвакуируют.
Объекты, по которым были нанесены американские удары, включают военную базу и главный порт страны.
Ожидается, что Белый дом опубликует официальное заявление по Венесуэле, когда силы ВВС США покинут воздушное пространство страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле.
"Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера, президента Николаса Мадуро", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также сообщил, что президент Венесуэлы Мадуро вместе с женой захвачен и вывезен из страны.
Зарубежные СМИ пишут, что США могли начать военную операцию в Венесуэле с целью захвата ее нефтяных ресурсов.
"Американский президент также может быть заинтересован в получении доступа к неразработанным запасам нефти Венесуэлы. По оценкам, запасы страны составляют около 300 миллиардов баррелей, что превышает запасы Саудовской Аравии", — говорится в публикации The Spectator.
Обострение между США и Венесуэлой
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Дональд Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.
В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.