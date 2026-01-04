https://uz.sputniknews.ru/20260104/abdukodir-xusanov-stal-luchshim-molodym-futbolistom-azii-54630825.html

Центральный защитник сборной РУз Абдукодир Хусанов стал лучшим молодым футболистом Азии

Центральный защитник сборной РУз Абдукодир Хусанов стал лучшим молодым футболистом Азии

В ходе голосования издания Goalpost Хусанов опередил ряд перспективных футболистов Азии, включая представителей Узбекистана, Австралии, Индонезии, Республики Корея, Ирака, а также других стран региона

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Портал Goalpost назвал лучшего молодого футболиста Азии 2025 года. Им стал центральный защитник сборной Узбекистана и английского футбольного клуба Манчестер Сити Абдукодир Хусанов, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, прошедший год стал важным этапом в карьере 21-летнего игрока. В январе он стал первым футболистом из Узбекистана, дебютировавшим в английской Премьер-лиге после перехода в "Манчестер Сити".В июне Хусанов в составе национальной сборной Узбекистана принял участие в обеспечении выхода команды на чемпионат мира. В текущем сезоне защитник провел девять матчей за клуб из Манчестера.Кроме того, узбекистанец занял 86-е место в рейтинге ста сильнейших футболистов мира по версии издания The Athletic, что свидетельствует о его растущем международном признании.Абдукодир Хусанов также является самым дорогим азиатским футболистом. Его трансфер из "Ланса" в "Манчестер Сити", состоявшийся в начале 2025 года, оценивают в рекордные 40 млн фунтов.

