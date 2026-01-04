https://uz.sputniknews.ru/20260104/rossiyskaya-armiya-vzyala-pod-kontrol-podoly-v-xarkovskoy-oblasti-54635590.html
СВО: Российская армия взяла под контроль Подолы в Харьковской области
Освобождение населенного пункта стало возможным благодаря подразделениям группировки войск "Запад"
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Российские бойцы освободили Подолы в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Староверовка, Грушевка, Нечволодовка Харьковской области, Лозовое и Рубцов Донецкой Народной Республики.Противни к потерял:
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik.
Российские бойцы освободили Подолы в Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".
“Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области”, — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Староверовка, Грушевка, Нечволодовка Харьковской области, Лозовое и Рубцов Донецкой Народной Республики.
две боевые бронированные машины;
155-мм гаубицу М198 производства США;