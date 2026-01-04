https://uz.sputniknews.ru/20260104/samarkand-i-stolitsa-pakistana-islamabad-mogut-stat-pobratimami-54634547.html
Самарканд и столица Пакистана Исламабад могут стать побратимами
Самарканд и столица Пакистана Исламабад могут стать побратимами
Sputnik Узбекистан
Также пакистанская сторона готова назвать в честь Узбекистана улицу и парк в Исламабаде
2026-01-04T17:10+0500
2026-01-04T17:10+0500
2026-01-04T17:10+0500
узбекистан
самарканд
пакистан
города-побратимы
сотрудничество
политика
общество
торговля
экономика
инвестиции
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304978_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_5135aa2376e339f4a8bf5d7c3c551325.jpg
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Самарканд и пакистанский Исламабад могут стать городами-побратимами. Такое предложение высказал председатель Управления развития столицы Пакистана Мухаммад Али Рандхав в ходе встречи с Послом Узбекистана Алишером Тухтаевым, сообщает ИА "Дунё".Пакистанская сторона отметила работу, проводимую в рамках меморандума, подписанного между Исламабадом и Ташкентом во время предыдущих визитов на высшем уровне, подчеркнув важность ее дальнейшей интенсификации. По ее мнению, установление побратимских отношений между Исламабадом и Самаркандом способствовало бы выведению братства, взаимопонимания и сотрудничества на новый уровень.Также речь шла о развитии торгово-экономических и инвестиционных связей между регионами Узбекистана и Исламабадом, реализации совместных проектов в области туризма, транспорта и градостроительства.По итогам встречи достигнуто соглашение об обмене опытом в области градостроительства, расширении культурных и гуманитарных связей и организации совместных мероприятий во всех областях, представляющих взаимный интерес.
узбекистан
самарканд
пакистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304978_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_fb994da5c6692e175ed02bef76aade49.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самарканд столица пакистана исламабад города-побратимы
самарканд столица пакистана исламабад города-побратимы
Самарканд и столица Пакистана Исламабад могут стать побратимами
Также пакистанская сторона выразила готовость назвать в честь Узбекистана улицу и парк в Исламабаде.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik.
Самарканд и пакистанский Исламабад могут стать городами-побратимами. Такое предложение высказал председатель Управления развития столицы Пакистана Мухаммад Али Рандхав в ходе встречи с Послом Узбекистана Алишером Тухтаевым, сообщает
ИА "Дунё".
Пакистанская сторона отметила работу, проводимую в рамках меморандума, подписанного между Исламабадом и Ташкентом во время предыдущих визитов на высшем уровне, подчеркнув важность ее дальнейшей интенсификации. По ее мнению, установление побратимских отношений между Исламабадом и Самаркандом способствовало бы выведению братства, взаимопонимания и сотрудничества на новый уровень.
"Самарканд на протяжении многих веков был центром Великого шелкового пути. Кроме того, этот город в древности играл важную роль в развитии международной торговли и обмене знаниями, формируя культурные мосты между цивилизациями. Мы готовы разработать и подписать проект соглашения о братских отношениях между легендарным городом Самаркандом и Исламабадом. В качестве символа взаимной дружбы и братства мы можем совместно изучить вопрос о присвоении одной из улиц и парков Исламабада имени Узбекистана. Мы предлагаем узбекским инвесторам вложить средства в один из парков нашей столицы и создать экологический парк", — сказал глава Управления по развитию Исламабада.
Также речь шла о развитии торгово-экономических и инвестиционных связей между регионами Узбекистана и Исламабадом, реализации совместных проектов в области туризма, транспорта и градостроительства.
По итогам встречи достигнуто соглашение об обмене опытом в области градостроительства, расширении культурных и гуманитарных связей и организации совместных мероприятий во всех областях, представляющих взаимный интерес.