https://uz.sputniknews.ru/20260104/samarkand-i-stolitsa-pakistana-islamabad-mogut-stat-pobratimami-54634547.html

Самарканд и столица Пакистана Исламабад могут стать побратимами

Самарканд и столица Пакистана Исламабад могут стать побратимами

Sputnik Узбекистан

Также пакистанская сторона готова назвать в честь Узбекистана улицу и парк в Исламабаде

2026-01-04T17:10+0500

2026-01-04T17:10+0500

2026-01-04T17:10+0500

узбекистан

самарканд

пакистан

города-побратимы

сотрудничество

политика

общество

торговля

экономика

инвестиции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304978_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_5135aa2376e339f4a8bf5d7c3c551325.jpg

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Самарканд и пакистанский Исламабад могут стать городами-побратимами. Такое предложение высказал председатель Управления развития столицы Пакистана Мухаммад Али Рандхав в ходе встречи с Послом Узбекистана Алишером Тухтаевым, сообщает ИА "Дунё".Пакистанская сторона отметила работу, проводимую в рамках меморандума, подписанного между Исламабадом и Ташкентом во время предыдущих визитов на высшем уровне, подчеркнув важность ее дальнейшей интенсификации. По ее мнению, установление побратимских отношений между Исламабадом и Самаркандом способствовало бы выведению братства, взаимопонимания и сотрудничества на новый уровень.Также речь шла о развитии торгово-экономических и инвестиционных связей между регионами Узбекистана и Исламабадом, реализации совместных проектов в области туризма, транспорта и градостроительства.По итогам встречи достигнуто соглашение об обмене опытом в области градостроительства, расширении культурных и гуманитарных связей и организации совместных мероприятий во всех областях, представляющих взаимный интерес.

узбекистан

самарканд

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд столица пакистана исламабад города-побратимы