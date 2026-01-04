https://uz.sputniknews.ru/20260104/tramp-pokazal-kak-pravilno-provodit-svo-54631843.html

Трамп показал, как правильно проводить СВО

Трамп показал, как правильно проводить СВО

Sputnik Узбекистан

Чрезвычайная военная операция Соединенных Штатов в Венесуэле, как ее окрестил Дональд Трамп, действительно была организована на отлично, пишет колумнист РИА... 04.01.2026, Sputnik Узбекистан

2026-01-04T12:20+0500

2026-01-04T12:20+0500

2026-01-04T12:20+0500

колумнисты

в мире

венесуэла

сша

дональд трамп

нато

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/04/54631679_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_739635da48d1a5a082700858a1b413a4.jpg

Чрезвычайная военная операция Соединенных Штатов в Венесуэле, как ее окрестил Дональд Трамп, действительно была организована на отлично, пишет колумнист РИА Новости. Президент Мадуро захвачен за тридцать минут, безвозвратных потерь нет, лишь один вертолет получил повреждения, а высадка десанта сопровождалась ударами по аэродромам и средствам ПВО венесуэльской армии. Каракас за полчаса, не иначе. И конечно, подобная демонстрация силы у стороннего наблюдателя из наших широт вызывает вполне объяснимую зависть. Но что удивительно, в СМИ и в Telegram люди, которые вроде как должны несколько глубже разбираться в предмете, сами начали выступать с позиций в духе: "Вот как надо!".Но здесь очень хочется отметить ключевые цели, которые Дональд Трамп обозначает для этой операции. Первая: положить конец наркотрафику, поступающему в США. Вторая: вернуть американскую нефть в Венесуэле американцам.С первой, конечно, после сегодняшних событий успех "гарантирован". Не получится подавить — возглавят, у США есть в этом отношении богатый опыт Афганистана. Что характерно, Штаты обвиняют Мадуро в производстве кокаина, а его-то как раз Венесуэла не производит (главный источник этого наркотика в регионе — Колумбия). Более того, захваченный Штатами президент называл свою страну жертвой колумбийских наркокартелей и предлагал американцам сотрудничество в сфере борьбы с наркотрафиком.Во втором случае все объясняется просто: Трамп убежден, что раз американские нефтегиганты внесли ощутимый вклад в нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, то и нефть принадлежит американцам. А поскольку Каракас предприятия национализировал, то их у американцев "украли". Кстати, Мадуро предлагал Штатам сотрудничество и в области нефтедобычи — результат налицо.Поэтому план предельно прост: свергнуть нынешнюю власть, привести марионеточную, та обеспечит возвращение компаний из США в страну, а дальше — Вашингтон и американские нефтедобытчики получат в свои руки страну с крупнейшими разведанными запасами. Похоже, они оказались много привлекательнее Нобелевской премии мира.И вот здесь хочется отметить, что Трамп-то пока только первый пункт выполнил лишь отчасти. Потому что чависты — пусть и формально — остаются у власти, а кандидатов им на замену пока не видно.Нет, конечно, можно вспомнить про свежеиспеченную нобелевскую лауреатку Марию Корину Мачадо. Трамп, собственно, и вспомнил. Вот в каком ключе: "Я думаю, что ей будет очень трудно быть лидером. У нее нет ни поддержки внутри страны, ни уважения. Она очень милая женщина, но она не пользуется авторитетом (среди граждан Венесуэлы. — Прим. ред.)".Да, конечно, нынешние власти в Венесуэле, наученные горьким примером своего лидера, могут оказаться посговорчивее. И безусловно, эти хлопоты для Вашингтона будут куда легче, чем СВО для России. Но и цели у нас существенно отличаются. США борются за влияние на нефтяные рынки. Но никакой серьезной угрозы для Америки Венесуэла не представляла.Россия же борется за цели экзистенциальные: это и возвращение своей земли, и устранение угрозы, от киевского режима исходящей. Да и конфликт-то не только и не столько за Украину, сколько за трансформацию отжившего свое миропорядка. Того самого, основанного на правилах, — Мадуро про него может убедительно рассказать. Где Косово можно, а Крыму — нет.За спиной у Венесуэлы нет НАТО, в Каракас не приехал условный Лукашенко и не сказал: "А давайте просто воевать!" Их не накачивали оружием, они не воевали восемь лет с американцами на непризнанной американской территории.Так что сравнения не очень уместны.Наконец, представим, что нечто подобное российский спецназ организовал ранним утром 24 февраля 2022-го. Зачем вам Зеленский? Нет, я бы вместе с вами хотел посмотреть и на суд над ним, и на абсолютно справедливое приведение в исполнение высшей меры наказания в отношении нынешнего главы киевского режима.Но как это решает стоящие перед нами задачи? Нам не хватает бывших кэвээнщиков? Или бывших украинских президентов у нас мало?Мы бы посадили пророссийскую власть? Была у нас уже такая в Киеве, да в Ростов убежала.На смену Зеленскому пришел бы любой другой украинский политик, который выполнял бы те же функции, а в худшем случае — был бы еще и умнее, чем нынешний глава киевского режима, и куда более закоренелым русофобом. И первых, и вторых, и тех, кто подпадает под оба критерия сразу, на Украине предостаточно.И ему точно так же дали бы оружия на миллиарды. Только, скорее всего, он, насмотревшись на предшественника, был бы лучше готов. И умелее бы сгребал украинцев в бусики.Желание заплатить поменьше за цели на поколения вперед — оно объяснимое. Но, увы, не всегда цена определяется нашим желанием. Нет "на рынке" такого "предложения". Вот украинцы согласились умирать за чужие интересы. Венесуэльцы — отказались. Причем за свои. Не потому, что Мадуро хорош, а потому, что едва ли дальше им станет лучше.А так-то красиво конечно: вертолеты, десант, полчаса…

венесуэла

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Давид Нармания

Давид Нармания

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Давид Нармания

дональд трамп сво