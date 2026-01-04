https://uz.sputniknews.ru/20260104/tsifrovaya-restavratsiya-utrachennoy-arxitektury-starogo-tashkenta--foto-54441360.html

Цифровая реставрация утраченной архитектуры старого Ташкента — фото

Цифровая реставрация утраченной архитектуры старого Ташкента — фото

Sputnik Узбекистан

Ушедшая архитектура Ташкента: от соборов до древних медресе. Каким был город до эпохи широких проспектов? Исследуем историю утраченных шедевров, которые стерли с карты столицы время, природа и политика.

2026-01-04T18:15+0500

2026-01-04T18:15+0500

2026-01-04T18:15+0500

архитектура

история

русская православная церковь

мечеть

соборная мечеть

мечети

ташкент

фото

фотолента

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1d/54532916_0:47:1536:911_1920x0_80_0_0_a99b0e489fa76e90346088de48b80afa.png

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik, Бахром Хатамов. Архитектура Ташкента за последние полтора столетия претерпела колоссальные изменения. Облик города менялся под влиянием трех факторов: расширения Российской империи (строительство "Нового города"), советской антирелигиозной кампании и разрушительного землетрясения 1966 года.Ниже представлен обзор цифровых реконструкций утраченных памятников архитектуры, которые прежде формировали неповторимый облик столицы. В "Новом городе" (европейской части Ташкента) до революции было возведено множество величественных соборов, большинство из которых были снесены в 1930-е годы.Спасо-Преображенский собор (Военный собор): Главный храм города, находившийся на месте нынешней площади Мустакиллик (недалеко от Сената). Огромный белый собор с золотыми куполами взорвали в 1930-х годах.Иосифо-Георгиевский собор: Первая православная церковь Ташкента. Она располагалась на месте современного сквера Амира Темура (около гостиницы "Узбекистан"). После сноса на ее месте долгое время находилось популярное кафе "Пельменная".В старой части города (Эски-Шахар) количество мечетей исчислялось сотнями (по одной на каждую махаллю). Многие из них были разрушены временем или в ходе реконструкции дорог. Медресе Ишанкули-датха (1840-е): Находилось на месте современного проспекта Навои. В советское время в нем размещалась киностудия "Узбекфильм", но в 1940-х здание снесли ради расширения дороги.Ансамбль Шейхантаур: Когда-то это был огромный комплекс из 16 зданий. До наших дней дошли только три мавзолея. Утрачены чортак (ворота) — монументальный вход в комплекс, построенный в конце XIX века.Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали в Ташкенте — древнейшая и одна из крупнейших пятничных мечетей Узбекистана, построенная в 1451 году, но многократно перестраивавшаяся, особенно после землетрясений, включая восстановление в конце XIX века за счет императора Александра III, а затем полностью перестроенная в конце 1990-х - начале 2000-х .Сегодня, увенчанная тремя куполами, она располагается в историческом центре Старого города рядом с базаром Чорсу.Дом генерал-губернатора Туркестана Константина Петровича фон Кауфмана в Ташкенте был одним из ключевых зданий Туркестанского края, известным как "Белый дом". Построенный в 1860-х годах, он был значительно перестроен и расширен в 1870-е годы при Кауфмане, став резиденцией и символом российской администрации после учреждения Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 году. Здание отличалось уникальным сочетанием европейского стиля и восточных элементов, было украшено искусной резьбой, контрастирующей с белыми стенами.Ташкентский вокзал, построенный в 1899 году по проекту архитектора Г.М. Сваричевского, сильно пострадал от землетрясения. После этого здание отремонтировали и над центральным входом установили первые в Ташкенте городские часы, а уже в 1905-1906 годах оно предстало в обновленном виде с более монументальным центральным подъездом, готовясь к открытию линии на Оренбург.Здание Синагоги: Находилось на улице "12 тополей". Было закрыто в 30-е годы, а после землетрясения 1966 года окончательно снесено.В начале XX века на улице Кауфмана (ныне ул.Сайилгох), центральной улице Ташкента, построили один из самых известных торговых районов — пассаж Орифходжа. Это был не только торговый центр, но и место культурного отдыха для жителей города. Склад Товарищества ситценабивной мануфактуры "Эмиль Циндель" в Ташкенте (фото 1910) года, был важным объектом текстильной промышленности, а здание склада позже стало типографией №1 и находилось на Площади Калинина (бывшая Эски-Джува). Позднее часть крупного промышленного предприятия превратили в культурно-просветительский центр для женщин.История: Библиотека начала свою деятельность как Туркестанская публичная библиотека, ее ранние каталоги и фонды, собранные в этом здании, являются ценным наследием.Значение: Это здание было местом хранения уникальных рукописей, литографий и других культурных сокровищ, формируя основу современной Национальной библиотеки Узбекистана.Архитектура: На фотографии 1956 года видно, как оно выглядело, будучи центральной библиотекой Узбекской ССР..Современное состояние: Национальная библиотека теперь располагается в новом, современном комплексе, а старое здание, вероятно, используют для других целей или как часть исторического наследия города.Старое здание Главпочтамта, здесь же располагались телефон-телеграф и радиоцентр. Сейчас на этом месте — Дворец международных форумов "Узбекистан", слева идет строительство гостиницы "Узбекистан" .

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

цифровая реставрация утраченная архитектура ташкент фото фотолента эксклюзив