В РУз в 2025 году построили, реконструировали и отремонтировали свыше 800 школ и детсадов
В результате в школах республики создали дополнительно более 140 тыс. учебных мест, в детсадах – почти 17,5 тыс.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2025 году построили, реконструировали и отремонтировали свыше 800 школ и детсадов, сообщает пресс-служба МДШО.В частности, построено 43 новых школы, проведена реконструкция 371 и модернизация 88 школьных зданий. Также построили 103 новых ДОО, провели реконструкцию 191 и модернизацию 36, уточнили в пресс-службе ведомства.В результате в школах страны создали дополнительно более 140 тыс. учебных мест, в детсадах – почти 17,5 тыс.В этом году за счет соответствующих программ и международных фондов запланировали строительно-ремонтные работы в 832 образовательных учреждениях
