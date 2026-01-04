https://uz.sputniknews.ru/20260104/v-ruz-v-2025-godu-postroili-rekonstruirovali-i-otremontirovali-svyshe-800-shkol-i-detsadov-54635938.html

В РУз в 2025 году построили, реконструировали и отремонтировали свыше 800 школ и детсадов

В РУз в 2025 году построили, реконструировали и отремонтировали свыше 800 школ и детсадов

Sputnik Узбекистан

В результате в школах республики создали дополнительно более 140 тыс. учебных мест, в детсадах – почти 17,5 тыс.

2026-01-04T17:45+0500

2026-01-04T17:45+0500

2026-01-04T17:45+0500

общество

узбекистан

строительство

реконструкция

модернизация

школы

детские сады

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/03/45954515_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3dc18ddfc10d394c0a6e8abf4712bb1b.jpg

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2025 году построили, реконструировали и отремонтировали свыше 800 школ и детсадов, сообщает пресс-служба МДШО.В частности, построено 43 новых школы, проведена реконструкция 371 и модернизация 88 школьных зданий. Также построили 103 новых ДОО, провели реконструкцию 191 и модернизацию 36, уточнили в пресс-службе ведомства.В результате в школах страны создали дополнительно более 140 тыс. учебных мест, в детсадах – почти 17,5 тыс.В этом году за счет соответствующих программ и международных фондов запланировали строительно-ремонтные работы в 832 образовательных учреждениях

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

школы детские сады узбекистан ремонт реконструкция строительство