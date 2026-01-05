https://uz.sputniknews.ru/20260105/inflyatsiya-v-uzbekistane-za-2025-god-54642178.html

Инфляция в Узбекистане за 2025 год — инфографика

Инфляция в Узбекистане за 2025 год — инфографика

Sputnik Узбекистан

За год продовольственные товары подорожали в среднем на 5,5%, непродовольственные товары — на 5,1%, услуги — на 13,9%

2026-01-05T18:15+0500

2026-01-05T18:15+0500

2026-01-05T18:15+0500

узбекистан

инфляция

цены

товары

сфера услуг

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/05/54641658_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e0e06d6db1bb76cc51e19d438d969898.jpg

По итогам 2025 года инфляция в Узбекистане составила 7,3%. Это намного ниже, чем годом ранее (12%) и самый низкий показатель за последние девять лет.За год продовольственные товары подорожали в среднем на 5,5%, непродовольственные товары — на 5,1%, услуги — на 13,9%. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфляция узбекистан товары услуги