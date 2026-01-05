https://uz.sputniknews.ru/20260105/inflyatsiya-v-uzbekistane-za-2025-god-54642178.html
Инфляция в Узбекистане за 2025 год — инфографика
Инфляция в Узбекистане за 2025 год — инфографика
За год продовольственные товары подорожали в среднем на 5,5%, непродовольственные товары — на 5,1%, услуги — на 13,9%
По итогам 2025 года инфляция в Узбекистане составила 7,3%. Это намного ниже, чем годом ранее (12%) и самый низкий показатель за последние девять лет.За год продовольственные товары подорожали в среднем на 5,5%, непродовольственные товары — на 5,1%, услуги — на 13,9%. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Инфляция в Узбекистане за 2025 год — инфографика
За год продовольственные товары подорожали в среднем на 5,5%, непродовольственные товары — на 5,1%, услуги — на 13,9%.
По итогам 2025 года инфляция в Узбекистане составила 7,3%. Это намного ниже, чем годом ранее (12%) и самый низкий показатель за последние девять лет.
За год продовольственные товары подорожали в среднем на 5,5%, непродовольственные товары — на 5,1%, услуги — на 13,9%.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
