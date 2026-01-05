https://uz.sputniknews.ru/20260105/mejdunarodnyy-skandal-v-zaxvate-prezidenta-venesuely-vinovata-rossiya-54639407.html

Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия

Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия

Американская авантюра в Венесуэле застала большинство западных лидеров в совершенном дезабилье и абсолютном неглиже: было очевидно, что ни при каких обстоятельствах нельзя было обрушиться с критикой на Вашингтон, чтобы не выйти на свой собственный след по поводу конфликта на Украине, и на всякий случай нужно было подстелить соломки и сказать что-то по поводу международного права. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Так и сделали.Немецкий канцлер Мерц промямлил, что "правовая классификация американской интервенции сложна, мы не будем торопиться с этим". Британский премьер Стармер сообщил, что он хочет "сначала установить факты", поскольку "ситуация быстро меняется", а главная евродипломатша Каллас заявила, что "при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН", и призвала (правда, непонятно кого) "к сдержанности".Макрон, не до конца проснувшись, поначалу поддержал удары США по Венесуэле и похищение президента Мадуро, но его слова вошли в глубокий клинч с брифингом главы МИД Франции Барро, который заявил, что "военная операция по захвату Мадуро нарушает принцип неприменения силы, лежащий в основе международного права".Всем еврожелающим стало понятно, что нужно срочно что-то делать и придумывать какую-то общую удобную легенду, а тут еще в западном инфополе схлестнулись ад, Израиль и вавилонское столпотворение.Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин поставила вопрос ребром: "Почему Америке допустимо вторгаться в страну, бомбить и арестовывать иностранного лидера, Россия же считается злом за вторжение на Украину, а Китай — злом за агрессию против Тайваня? Это допустимо, только если мы сами так поступаем?""Демократический" Чикагский совет по международным отношениям забил тревогу: "Односторонняя операция Трампа усиливает давнюю критику внешней политики США со стороны России и Китая, которая находит отклик во всем мире. Интервенция, проведенная без одобрения ООН и даже без внутреннего обсуждения, придает убедительности заявлениям о том, что "порядок, основанный на правилах", всегда функционировал избирательно, обслуживая американские империалистические цели, экономический грабеж и лицемерие".Еще чуть-чуть, и Штаты станут мировым изгоем — как же так, граждане? И тут кому-то в голову пришла гениальная мысль: "А что, если они не виноваты? А что, если они поддались плохому влиянию? А что, если на них плохо повлиял… Путин?!"Мысль понравилась до такой невозможности, что под нее придумали специальный термин "путинизация", который быстро пошел в большой мир. Например, в издании The Guardian сразу появилась огромная статья под названием "В Венесуэлу пришла "путинизация" международной политики США", где объясняется, что Трамп, конечно, империалист, но во всем виновато "сползание в эпоху конфликтующих сфер влияния", которое подстегивает кнутиком лично президент России.Получается, что это не США выкрали и бросили в тюрьму действующего президента другой страны, а их вынудил к этому нехороший Путин, который на самом деле развалил и часовню 14-го века, и все священное международное право, — вот с него и спрос.Все это прекрасно, кроме того, что все ровно наоборот.В одной из декабрьских публикаций издания Al Jazeera был интересный пассаж: "Русские видят себя хранителями старого порядка, предельными консерваторами во внешней политике. Они воспринимают возглавляемый США Запад как ревизионистскую силу, ответственную за демонтаж послевоенного миропорядка, и рассматривают войну на Украине как способ противодействовать этой ревизии".Об этом еще в 2010 году говорил профессор Принстонского университета и глава кафедры исследований России Стивен Коэн, который четко определил момент, когда и кем международное право было выкинуто на помойку истории.По словам Коэна, это произошло в 1992 году, когда действующий американский президент Буш очень боялся проиграть на выборах Клинтону и в своей предвыборной программе начал использовать тезис "Мы выиграли холодную войну, победив Советский Союз". Коэн фокусируется на том, что это совершенно не соответствует реальности и является "ложным нарративом". Рейган объявил о конце холодной войны еще за три года до распада СССР, и обе стороны имели самые серьезные намерения развивать отношения, то есть не было и тени того, что кто-то был победителем, а кто-то — проигравшим.Тем не менее власть в США захватили "триумфалисты", и во времена Клинтонов "победа" США над СССР стала уже одной из центральных скреп американской идеологии. Как результат, в Штатах возобладал подход "по аналогии с побежденными Германией и Японией после Второй мировой войны, когда мы десятилетиями диктовали этим странам, что им можно и чего нельзя".России также нельзя было защищать свои законные интересы, опираясь исключительно на международное право. Например, и наши требования прекратить вмешательство во внутренние дела Украины, и наши попытки воспрепятствовать военному перевороту в 2014 году были проигнорированы — так же, как и наши апелляции к защите прав русскоязычных жителей Донбасса, против которых киевским режимом была объявлена война на уничтожение.Известный экономист, руководитель Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в 2023 году, что это Америка "спровоцировала СВО", в то время как сами США "отвергают международно-правовые ограничения своей власти. <…> Внешняя политика США — это сплошное "делай, как я говорю, а не как я делаю".Нынешние события, связанные с Венесуэлой, будут иметь самые серьезные и долговременные последствия, включая полный демонтаж фальшивого мифа о Путине, который единолично разрушил белый и пушистый мир, где все любили друг друга и жили долго и счастливо под шелест страниц Устава ООН.И многим эти последствия очень не понравятся.

