На крупном месторождении в Сурхандарье произошел выход нефтесодержащей жидкости

Sputnik Узбекистан
В настоящее время утечку локализовали. Собранную нефтесодержащую жидкость непрерывно транспортируют в спецзону. Все работы проводят в полном соответствии с действующими требованиями промышленной и экологической безопасности
2026-01-05T14:59+0500
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. На месторождении "М-25" в Байсунском районе Сурхандарьинской области произошла утечка жидкости, содержащей нефть, сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.В настоящее время на одном из крупнейших месторождений республики ведут работы по устранению последствий инцидента, произошедшего в последние дни декабря 2025-го.Для предотвращения распространения утечки вокруг участка создали дополнительные защитные пруды, а собранную жидкость транспортируют в спецзону с двумя изолированными шламовыми бассейнами объемом по 5 тыс. кубометров.Принятые меры позволяют безопасно хранить нефтесодержащую жидкость и впоследствии эффективно ее использовать.Все работы проводят в полном соответствии с действующими требованиями промышленной и экологической безопасности. В Минэнерго рассказали, что сейчас утечка локализована. Специалисты очищают канал от нефтяных пятен.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
На месторождении "М-25" в Байсунском районе Сурхандарьинской области произошла утечка жидкости, содержащей нефть, сообщает
пресс-служба Минэнерго Узбекистана.
"На территории месторождения "М-25" в Бойсунском районе был зафиксирован выход на поверхность нефтесодержащей жидкости (нефтяной жидкости)", — говорится в сообщении.
В настоящее время на одном из крупнейших месторождений республики ведут работы по устранению последствий инцидента, произошедшего в последние дни декабря 2025-го.
Для предотвращения распространения утечки вокруг участка создали дополнительные защитные пруды, а собранную жидкость транспортируют в спецзону с двумя изолированными шламовыми бассейнами объемом по 5 тыс. кубометров.
Принятые меры позволяют безопасно хранить нефтесодержащую жидкость и впоследствии эффективно ее использовать.
Все работы проводят в полном соответствии с действующими требованиями промышленной и экологической безопасности.
"Проводятся аналитические исследования проб нефтяной жидкости. По их результатам будут изучены возможности переработки, продолжаются геологические исследования ", — добавили в пресс-службе.
В Минэнерго рассказали, что сейчас утечка локализована. Специалисты очищают канал от нефтяных пятен.