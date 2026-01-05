https://uz.sputniknews.ru/20260105/na-krupnom-mestorojdenii-v-surxandare-proizoshel-vyxod-neftesoderjaschey-jidkosti-54643290.html

На крупном месторождении в Сурхандарье произошел выход нефтесодержащей жидкости

На крупном месторождении в Сурхандарье произошел выход нефтесодержащей жидкости

Sputnik Узбекистан

В настоящее время утечку локализовали. Собранную нефтесодержащую жидкость непрерывно транспортируют в спецзону. Все работы проводят в полном соответствии с действующими требованиями промышленной и экологической безопасности

2026-01-05T14:59+0500

2026-01-05T14:59+0500

2026-01-05T14:59+0500

происшествия

месторождение

месторождение нефти

сурхандарьинская область

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/05/54642355_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_6bb1774ca8b494d2277850cb3657f7cd.jpg

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. На месторождении "М-25" в Байсунском районе Сурхандарьинской области произошла утечка жидкости, содержащей нефть, сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.В настоящее время на одном из крупнейших месторождений республики ведут работы по устранению последствий инцидента, произошедшего в последние дни декабря 2025-го.Для предотвращения распространения утечки вокруг участка создали дополнительные защитные пруды, а собранную жидкость транспортируют в спецзону с двумя изолированными шламовыми бассейнами объемом по 5 тыс. кубометров.Принятые меры позволяют безопасно хранить нефтесодержащую жидкость и впоследствии эффективно ее использовать.Все работы проводят в полном соответствии с действующими требованиями промышленной и экологической безопасности. В Минэнерго рассказали, что сейчас утечка локализована. Специалисты очищают канал от нефтяных пятен.

https://uz.sputniknews.ru/20251130/53833149.html

сурхандарьинская область

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

месторождение сурхандарья происшествие