В Союзе провели 5,6 млн процедур госзакупок, из которых почти 70% — в электронном виде, что свидетельствует о высоком уровне цифровизации этой сферы в целом в ЕАЭС
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В 2024 году объем госзакупок в ЕАЭС составил $143,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Ежегодного аналитического обзора "Государственные (муниципальные) закупки государств-членов Евразийского экономического союза".Обзор сформировали на основании информации уполномоченных органов стран Союза в сфере госзакупок, предоставленной по показателям и форматам, утвержденным Решением Коллегии ЕЭК.Как отмечается, в 2024 году проведено 5,6 млн процедур госзакупок, из которых почти 70% — в электронном виде, что свидетельствует о высоком уровне цифровизации этой сферы в целом в ЕАЭС. Самого высокого уровня достигли в Казахстане и Кыргызстане — 100%, в России — 72,4%.Доля конкурентных процедур составила более 50% от всех проведенных процедур и выросла на 2,3 процентных пункта по сравнению с 2023 годом.Лидерами во взаимных поставках являются товары (работы, услуги) России, на долю которых приходится 46,5% от общего объема трансграничной торговли в рамках госзакупок, и Беларуси — 28,4%.
16:32 05.01.2026 (обновлено: 16:39 05.01.2026)
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
В 2024 году объем госзакупок в ЕАЭС составил $143,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Ежегодного аналитического обзора
"Государственные (муниципальные) закупки государств-членов Евразийского экономического союза".
Обзор сформировали на основании информации уполномоченных органов стран Союза в сфере госзакупок, предоставленной по показателям и форматам, утвержденным Решением Коллегии ЕЭК.
“В 2024 году объем госзакупок в рамках ЕАЭС составил 143,5 млрд долларов, из которых 105,1 млрд долларов или 73,9% — госзакупки товаров (работ, услуг) государств Союза и 37,4 млрд долларов (26,1%) — закупки из третьих стран”, — указано в обзоре.
Как отмечается, в 2024 году проведено 5,6 млн процедур госзакупок, из которых почти 70% — в электронном виде, что свидетельствует о высоком уровне цифровизации этой сферы в целом в ЕАЭС. Самого высокого уровня достигли в Казахстане и Кыргызстане — 100%, в России — 72,4%.
Доля конкурентных процедур составила более 50% от всех проведенных процедур и выросла на 2,3 процентных пункта по сравнению с 2023 годом.
“В целом, взаимные поставки товаров (работ, услуг) в рамках государственных закупок в ЕАЭС в 2024 году составили 728,7 млн долларов”, — указано в обзоре.
Лидерами во взаимных поставках являются товары (работы, услуги) России, на долю которых приходится 46,5% от общего объема трансграничной торговли в рамках госзакупок, и Беларуси — 28,4%.