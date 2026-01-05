https://uz.sputniknews.ru/20260105/obem-goszakupok-v-eaeu-54644835.html

В 2024 году объем госзакупок в ЕАЭС составил $143,5 млрд

В Союзе провели 5,6 млн процедур госзакупок, из которых почти 70% — в электронном виде, что свидетельствует о высоком уровне цифровизации этой сферы в целом в ЕАЭС

2026-01-05T16:32+0500

2026-01-05T16:32+0500

2026-01-05T16:39+0500

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В 2024 году объем госзакупок в ЕАЭС составил $143,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Ежегодного аналитического обзора "Государственные (муниципальные) закупки государств-членов Евразийского экономического союза".Обзор сформировали на основании информации уполномоченных органов стран Союза в сфере госзакупок, предоставленной по показателям и форматам, утвержденным Решением Коллегии ЕЭК.Как отмечается, в 2024 году проведено 5,6 млн процедур госзакупок, из которых почти 70% — в электронном виде, что свидетельствует о высоком уровне цифровизации этой сферы в целом в ЕАЭС. Самого высокого уровня достигли в Казахстане и Кыргызстане — 100%, в России — 72,4%.Доля конкурентных процедур составила более 50% от всех проведенных процедур и выросла на 2,3 процентных пункта по сравнению с 2023 годом.Лидерами во взаимных поставках являются товары (работы, услуги) России, на долю которых приходится 46,5% от общего объема трансграничной торговли в рамках госзакупок, и Беларуси — 28,4%.

