СВО: российские бойцы освободили Грабовское в Сумской области

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Российская армия освободила Грабовское в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север", которые в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются вперед.Подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Север" уничтожили основные очаги сопротивления точными ударами артиллерии и FPV-дронов.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье и Садки Сумской области. На Харьковском направлении — подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Графское Харьковской области.ВСУ потеряли:

