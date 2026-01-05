https://uz.sputniknews.ru/20260105/rossiyskie-boytsy-osvobodili-grabovskoe-v-sumskoy-oblasti-54644484.html
СВО: российские бойцы освободили Грабовское в Сумской области
СВО: российские бойцы освободили Грабовское в Сумской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Российская армия освободила Грабовское в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север", которые в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются вперед.Подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Север" уничтожили основные очаги сопротивления точными ударами артиллерии и FPV-дронов.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье и Садки Сумской области. На Харьковском направлении — подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Графское Харьковской области.ВСУ потеряли:
СВО: российские бойцы освободили Грабовское в Сумской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Российская армия освободила Грабовское в Сумской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север", которые в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются вперед.
“Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Север" уничтожили основные очаги сопротивления точными ударами артиллерии и FPV-дронов.
“Противник понес потери, был вынужден оставить свои позиции и выйти из села. Действуя мелкими группами, штурмовые подразделения смогли закрепиться в населенном пункте и провести зачистку зданий, подвальных помещений и прилегающих лесополос”, — сообщает Минобороны РФ.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье и Садки Сумской области. На Харьковском направлении — подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Графское Харьковской области.
четыре боевые бронированные машины;
орудие полевой артиллерии;
три станции радиоэлектронной борьбы;
шесть складов боеприпасов и материальных средств.