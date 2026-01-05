https://uz.sputniknews.ru/20260105/stoimost-kilogramma-plova-v-raznyx-regionax-uzbekistana-54639877.html
Стоимость килограмма плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Стоимость килограмма плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Впервые Национальный комитет РУз по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.
2026-01-05T14:00+0500
2026-01-05T14:00+0500
2026-01-05T14:00+0500
инфографика
плов
индекс плова
цены
регион
узбекистан
стоимость
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/05/54639980_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8cac87f6ec806dc1483b5bd8aa55f77d.jpg
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в декабре 2025 года от более 97,7 тыс. сумов до свыше 115,4 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от более 98,1 тыс. сумов до свыше 116,1 тыс. сумов.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Самый дорогим плов по итогам декабря прошлого года остается в Ташкенте, наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно было отведать — в Каракалпакстане. Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/05/54639980_177:0:1137:720_1920x0_80_0_0_5309c2d8d20944c7c3f1ffb47dfcc6a9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
стоимость килограм плов регион узбекистан
стоимость килограм плов регион узбекистан
Стоимость килограмма плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Впервые Национальный комитет РУз по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в декабре 2025 года от более 97,7 тыс. сумов до свыше 115,4 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от более 98,1 тыс. сумов до свыше 116,1 тыс. сумов.
Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.
Самый дорогим плов по итогам декабря прошлого года остается в Ташкенте, наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно было отведать — в Каракалпакстане.
Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.