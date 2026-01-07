"А может, я попузьяна?": кто такой Чебурашка

https://uz.sputniknews.ru/20260107/a-mojet-ya-popuzyana-kto-takoy-cheburashka-54677180.html

Неизвестный науке пушистый зверек с большими, желтыми как у филина глазами, круглой заячьей головой и коротким пушистым хвостом, какой бывает обычно у маленьких медвежат, именно таким впервые представил читателям Чебурашку писатель Успенский

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Этот обаятельный ушастик знаком каждому любителю мультфильмов. Но кто же он на самом деле? Sputnik изучил историю появления Чебурашки и выяснил, как новые приключения любимого героя приняли зрители в Узбекистане.Впервые с трогательным пушистым персонажем в Советском союзе познакомились в 1966 году, когда вышла первая книга Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья". Книгу издали 20 августа — с тех пор эту дату считают днем рождения Чебурашки.Неизвестный науке пушистый зверек с большими, желтыми как у филина глазами, круглой заячьей головой и коротким пушистым хвостом, "какой бывает обычно у маленьких медвежат". Именно таким впервые представил читателям Чебурашку писатель Успенский.В предисловии к книге автор рассказал, что этот персонаж — его любимая игрушка с детства. Но Чебурашку так плохо сделали на игрушечной фабрике, что невозможно было сказать, кто же он такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру, пояснил писатель.Согласно другой легенде, на создание Чебурашки Успенского вдохновила маленькая дочка его друга. Девочка примеряла слишком большую пушистую шубу и все время падала. После очередного падения отец сказал: "Опять ты чебуракнулась!". Это слово, означающее "упасть", "опрокинуться с грохотом", так понравилось писателю, что стало основой имени и характера персонажа, который постоянно попадает в забавные приключения.Любопытно, что в первых книгах Чебурашка выглядел совсем не так, каким мы привыкли видеть его сегодня.Первым "художественным отцом" Чебурашки стал иллюстратор Валерий Алфеевский.Позже над образом работал художник Борис Степанцев — тогда у Чебурашки выросли уши и полосатый хвост.Знакомый мохнатый ушастик сформировался позже: благодаря мультипликации и Леониду Шварцману. Мастер работал над зверушкой больше двух месяцев, в то время как создание самого мультфильма заняло пять.Путешествовать по экранам первый Чебурашка начал в 1969 году. Затем выходили новые серии — в 1971, 1974 и 1983 годах. Мультфильмы быстро покорили зрителей и вышли далеко за пределы страны. Истории о Чебурашке показывали на шведском телевидении, где его называли Друттеном, а в Японии он и вовсе стал культовым персонажем. В 2001 году там показали оригинальные серии мультфильмов, позже открыли кафе "Чебурашка", а одна японская компания даже приобрела права на распространение и создание новых анимационных проектов.В России Чебурашка тоже давно вышел за рамки кино- и анимационного персонажа. Сегодня он фигурирует сразу в нескольких общественных, культурных и институциональных контекстах. В 2024 году Чебурашка стал официальным талисманом Всемирного фестиваля молодежи. Его выбрали как образ дружелюбия, открытости и межкультурного диалога. Чебурашка был символом олимпийской сборной России и олимпийского движения в целом. Впервые персонаж появился на Олимпийских играх в 2004 году, став официальным талисманом сборной России в Афинах. С тех пор Чебурашка сопровождал российских спортсменов еще на трех Олимпиадах: в 2006 году в Турине, в 2008-м в Пекине и в 2010-м в Ванкувере.После сорокалетнего перерыва Союзмультфильм вернул Чебурашку в полнометражном фильме в 2023 году, а затем и в короткометражных продолжениях. В 2026 году подросший Чебурашка снова появился на большом экране во второй части фильма, который сейчас идет и в кинотеатрах Ташкента. Залы заполнены даже в дневные сеансы: на фильм приходят целыми семьями.Новый Чебурашка оказался по-настоящему семейным кино. Он не только развлекает, но и говорит о простых, но важных вещах — о поддержке и умении ценить момент.По окончании киносеанса многие зрители выходят с улыбками и чуть заметными слезами на глазах: искренность истории не оставляет равнодушными.Чебурашка не пытается быть героем — он просто остается собой. Немного неуклюжий, искренний и всегда открытый миру. Именно за это его продолжают любить — и те, кто впервые увидел его еще на экранах советских телевизоров, и сегодняшние дети, которые знакомятся с ним уже в кинотеатрах.

