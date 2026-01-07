https://uz.sputniknews.ru/20260107/afganistan-kommentariy-ogranicheniye-uzbekskiy-yazyk-54668144.html

В Афганистане впервые в истории планируют открыть факультет "Узбекский язык и литература"

В Афганистане впервые в истории планируют открыть факультет "Узбекский язык и литература"

Sputnik Узбекистан

МИД Узбекистана прокомментировал ситуацию с узбекским языком в Афганистане на фоне распространившихся в сети сообщений о якобы ограничении его использования.

2026-01-07T09:50+0500

2026-01-07T09:50+0500

2026-01-07T09:50+0500

политика

общество

мид узбекистана

афганистан

узбекский язык

комментарий

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/07/54667756_0:16:780:455_1920x0_80_0_0_a1fd15c1edd3ca8c12f2ab8e09e54a67.png

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Афганистане впервые в истории планируют открыть факультет "Узбекский язык и литература", сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Афганистана. Бурханов прокомментировал ситуацию с узбекским языком в Афганистане на фоне распространившихся в сети сообщений о якобы ограничении его использования. В официальном сообщении он отметил, что укрепление международного авторитета узбекского языка, его широкое и эффективное применение, а также достойное продвижение родного языка в мировом сообществе являются одним из приоритетных направлений внешней политики Узбекистана и находятся в центре постоянного внимания. По словам пресс-секретаря МИД РУз, в последние дни в ряде СМИ и соцсетей распространилась информация, вызвавшая обеспокоенность в обществе. Чтобы прояснить ситуацию ответственные представители внешнеполитического ведомства республики оперативно обратились к афганским коллегам. Афганская сторона, в свою очередь, заявила, что данная информация не соответствует действительности и никаких ограничений на использование узбекского языка в стране не существует, подчеркнув, что правительство и народ Афганистана относятся с глубоким уважением к братскому узбекскому народу и его языку. Официальный представитель МИД Афганистана пояснил, что в настоящее время в стране проводят работу по приведению надписей на фасадах высших и общеобразовательных учебных заведений к единому стандарту. В соответствии с ним, надписи размещают на трех языках: пушту, дари и английском. При этом, для северных регионов страны, в том числе Саманганского университета, сделано исключение: надписи там будут на пушту, дари и узбекском языках. "Также было объявлено, что правительство Афганистана впервые в истории планирует создать факультет "Узбекский язык и литература" на уровне магистратуры в Государственном университете Джаузджана, начиная с этого года", — говорится в сообщении.

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

афганистан использование узбекский язык мид узбекистана комментарий