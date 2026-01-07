https://uz.sputniknews.ru/20260107/afganistan-kommentariy-ogranicheniye-uzbekskiy-yazyk-54668144.html
В Афганистане впервые в истории планируют открыть факультет "Узбекский язык и литература"
МИД Узбекистана прокомментировал ситуацию с узбекским языком в Афганистане на фоне распространившихся в сети сообщений о якобы ограничении его использования.
политика
общество
мид узбекистана
афганистан
узбекский язык
комментарий
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Афганистане впервые в истории планируют открыть факультет "Узбекский язык и литература", сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Афганистана. Бурханов прокомментировал ситуацию с узбекским языком в Афганистане на фоне распространившихся в сети сообщений о якобы ограничении его использования. В официальном сообщении он отметил, что укрепление международного авторитета узбекского языка, его широкое и эффективное применение, а также достойное продвижение родного языка в мировом сообществе являются одним из приоритетных направлений внешней политики Узбекистана и находятся в центре постоянного внимания. По словам пресс-секретаря МИД РУз, в последние дни в ряде СМИ и соцсетей распространилась информация, вызвавшая обеспокоенность в обществе. Чтобы прояснить ситуацию ответственные представители внешнеполитического ведомства республики оперативно обратились к афганским коллегам. Афганская сторона, в свою очередь, заявила, что данная информация не соответствует действительности и никаких ограничений на использование узбекского языка в стране не существует, подчеркнув, что правительство и народ Афганистана относятся с глубоким уважением к братскому узбекскому народу и его языку. Официальный представитель МИД Афганистана пояснил, что в настоящее время в стране проводят работу по приведению надписей на фасадах высших и общеобразовательных учебных заведений к единому стандарту. В соответствии с ним, надписи размещают на трех языках: пушту, дари и английском. При этом, для северных регионов страны, в том числе Саманганского университета, сделано исключение: надписи там будут на пушту, дари и узбекском языках. "Также было объявлено, что правительство Афганистана впервые в истории планирует создать факультет "Узбекский язык и литература" на уровне магистратуры в Государственном университете Джаузджана, начиная с этого года", — говорится в сообщении.
афганистан
