Как изменились цены на продукты в Узбекистане — инфографика
Как изменились цены на продукты в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В декабре 2025 года в республике была зафиксирована инфляция в 0,9% (месяцем ранее — 0,7%, в декабре 2024-го — 1%). За первый зимний месяц продовольственные товары подорожали на 1,5%
В Узбекистане в декабре больше всего подешевела морковь. Также снизились цены на рис, подсолнечное масло и сахар.Больше всего подорожали помидоры, выросли цены на яблоки, яйца, лук и другие продукты.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
