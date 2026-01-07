Путин: Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви

https://uz.sputniknews.ru/20260107/putin-pozdravleniye-pravoslavnyye-rojdestvo-54669748.html

Глава РФ поздравил православных с Рождеством Христовым, которое отмечают 7 января.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, подчеркнул президент России Владимир Путин в своем поздравлении православным христианам и всем гражданам РФ, празднующим Рождество Христово, сообщает Кремль.Сегодня, 7 января православные отмечают один из самых главных религиозных праздников.Он отметил огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи.Российский лидер отдельно остановился на вкладе религиозных организаций, которые уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи.В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. По окончании службы глава государства пообщался с присутствующими в храме верующими и поздравил их с праздником.

