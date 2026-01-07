https://uz.sputniknews.ru/20260107/putin-pozdravleniye-pravoslavnyye-rojdestvo-54669748.html
Путин: Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви
Путин: Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви
Sputnik Узбекистан
Глава РФ поздравил православных с Рождеством Христовым, которое отмечают 7 января.
2026-01-07T11:00+0500
2026-01-07T11:00+0500
2026-01-07T11:00+0500
президент рф
владимир путин
православие
поздравление
рождество
праздник
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/07/54669997_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55d3a0a0098ec4c15048b21984bd8625.jpg
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, подчеркнул президент России Владимир Путин в своем поздравлении православным христианам и всем гражданам РФ, празднующим Рождество Христово, сообщает Кремль.Сегодня, 7 января православные отмечают один из самых главных религиозных праздников.Он отметил огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи.Российский лидер отдельно остановился на вкладе религиозных организаций, которые уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи.В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. По окончании службы глава государства пообщался с присутствующими в храме верующими и поздравил их с праздником.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/07/54669997_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_013ccbe323cddcf9e49fcf072a63ecfe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин поздравление рождество
владимир путин поздравление рождество
Путин: Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви
Глава РФ поздравил православных с Рождеством Христовым, которое отмечают 7 января.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, подчеркнул президент России Владимир Путин в своем поздравлении православным христианам и всем гражданам РФ, празднующим Рождество Христово, сообщает
Кремль.
Сегодня, 7 января православные отмечают один из самых главных религиозных праздников.
"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение", — подчеркнул глава РФ в поздравительном послании.
Он отметил огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи.
Российский лидер отдельно остановился на вкладе религиозных организаций, которые уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи.
"Религиозные организации… поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания", — указал президент РФ.
В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. По окончании службы глава государства пообщался с присутствующими в храме верующими и поздравил их с праздником.