СВО: раненый командир орудия в одиночку ликвидировал склад ВСУ под Купянском
По словам российского командира гаубицы Д-30, его поступок поднял боевой дух сослуживцев и помог точно отработать цели
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Раненый командир гаубицы Д-30 с позывным "Чан" вернулся к расчету и уничтожил склад боекомплектов ВСУ под Купянском, сообщает РИА Новости.Данный расчет выполняет боевые задачи в районе Купянска в составе Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад". По словам "Чана", его поступок поднял боевой дух сослуживцев и помог точно отработать цели.За успешное выполнение боевых задач "Чана" наградили медалью "За отвагу".
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik
. Раненый командир гаубицы Д-30 с позывным "Чан" вернулся к расчету и уничтожил склад боекомплектов ВСУ под Купянском, сообщает РИА Новости.
"Ребята мне, конечно, сразу обработали, замотали (место ранения — прим. ред.) и до ближайшего полевого госпиталя (понесли — прим. ред.) ... После чего я попросил свое руководство вернуться на боевые позиции, дабы продолжить выполнять боевую задачу, получил положительный ответ и с этой же группой эвакуации вернулся к своему расчету", — рассказал "Чан".
Данный расчет выполняет боевые задачи в районе Купянска в составе Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад". По словам "Чана", его поступок поднял боевой дух сослуживцев и помог точно отработать цели.
"Тогда мы уничтожили склад БК (боекомплектов — прим. ред.) противника и еще одну точку, где живая сила противника сгруппировалась, (ее — прим. ред.) тоже отработали очень удачно", — сказал военнослужащий.
За успешное выполнение боевых задач "Чана" наградили медалью "За отвагу".