Россия в 2025 году инвестировала в Узбекистан $4,8 млрд — МИПТ

Всего в республике освоили $43,1 млрд иностранных инвестиций, что на 24% больше, чем годом ранее

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Россия в 2025 году вложила в Узбекистан $4,8 млрд инвестиций, это второй показатель среди стран-партнеров республики, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли.По этому показателю РФ уступила лишь Китаю, который инвестировал $15,5 млрд. В тройке стран-лидеров также Турция — $2,6 млрд.Рост инвестиционного доверия подтверждается выходом на рынок Узбекистана ведущих мировых брендов и активным сотрудничеством с ключевыми партнерами — Китаем, Россией, Турцией, Саудовской Аравией и ОАЭ, добавили в ведомстве.

россия узбекистан инвестиции