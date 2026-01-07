https://uz.sputniknews.ru/20260107/rossiya-vxodit-v-troyku-krupneyshix-importerov-chernosliva-iz-uzbekistana--natskomstat-54674430.html

Россия входит в тройку крупнейших импортеров чернослива из Узбекистана — Нацкомстат

Россия входит в тройку крупнейших импортеров чернослива из Узбекистана — Нацкомстат

В январе-ноябре 2025 года республика экспортировала 38,9 тыс. тонн сушеной сливы в 43 зарубежные страны на сумму $55,3 млн

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Россия входит в тройку главных импортеров чернослива из Узбекистана, за первые 11 месяцев 2025 года туда было поставлено 6 тыс. тонн этого сухофрукта. Такие данные приводит Национальный комитет республики по статистике.Среди стран-импортеров узбекского чернослива первое место занимает Китай (21,6 тыс. тонн). В тройку основных покупателей также вошел Казахстан (6,2 тыс. тонн).Гораздо меньшим спросом в России пользуются сушеные абрикосы из Узбекистана: за первые 11 месяцев прошлого года РФ закупила 1,8 тонн этого сухофрукта. Больше всего узбекистанских сушеных абрикосов в этот период импортировали Китай (5,5 тыс. тонн), Казахстан (4,6 тыс. тонн) и Турция (4,1 тыс. тонн)."В январе-ноябре 2025 года Узбекистан экспортировал 23,9 тыс. тонн сушеных абрикосов на сумму 45,8 млн долларов США в 56 зарубежных стран. Объем экспорта увеличился на 13,7 тыс. тонн, или в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении Нацкомстата.

