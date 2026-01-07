https://uz.sputniknews.ru/20260107/rossiya-vxodit-v-troyku-krupneyshix-importerov-chernosliva-iz-uzbekistana--natskomstat-54674430.html
Россия входит в тройку крупнейших импортеров чернослива из Узбекистана — Нацкомстат
Россия входит в тройку крупнейших импортеров чернослива из Узбекистана — Нацкомстат
Sputnik Узбекистан
В январе-ноябре 2025 года республика экспортировала 38,9 тыс. тонн сушеной сливы в 43 зарубежные страны на сумму $55,3 млн
2026-01-07T17:45+0500
2026-01-07T17:45+0500
2026-01-07T17:45+0500
статистика
сухофрукты
узбекистан
экспорт
россия
торговля
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0a/50440741_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_e5a46709a12466094b595578bcb5452c.jpg
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Россия входит в тройку главных импортеров чернослива из Узбекистана, за первые 11 месяцев 2025 года туда было поставлено 6 тыс. тонн этого сухофрукта. Такие данные приводит Национальный комитет республики по статистике.Среди стран-импортеров узбекского чернослива первое место занимает Китай (21,6 тыс. тонн). В тройку основных покупателей также вошел Казахстан (6,2 тыс. тонн).Гораздо меньшим спросом в России пользуются сушеные абрикосы из Узбекистана: за первые 11 месяцев прошлого года РФ закупила 1,8 тонн этого сухофрукта. Больше всего узбекистанских сушеных абрикосов в этот период импортировали Китай (5,5 тыс. тонн), Казахстан (4,6 тыс. тонн) и Турция (4,1 тыс. тонн)."В январе-ноябре 2025 года Узбекистан экспортировал 23,9 тыс. тонн сушеных абрикосов на сумму 45,8 млн долларов США в 56 зарубежных стран. Объем экспорта увеличился на 13,7 тыс. тонн, или в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении Нацкомстата.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0a/50440741_64:0:973:682_1920x0_80_0_0_62a9eb09d7dec1928682db67e6d3a806.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан сухофрукты экспорт
узбекистан сухофрукты экспорт
Россия входит в тройку крупнейших импортеров чернослива из Узбекистана — Нацкомстат
В январе–ноябре 2025 года республика экспортировала 38,9 тыс. тонн сушеной сливы в 43 зарубежные страны на сумму $55,3 млн.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik
. Россия входит в тройку главных импортеров чернослива из Узбекистана, за первые 11 месяцев 2025 года туда было поставлено 6 тыс. тонн этого сухофрукта. Такие данные приводит
Национальный комитет республики по статистике.
"В январе–ноябре 2025 года Узбекистан экспортировал 38,9 тыс. тонн сушеной сливы в 43 зарубежные страны на сумму 55,3 млн долларов. Объем экспорта увеличился на 15 тысяч тонн или 62,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", — говорится в сообщении.
Среди стран-импортеров узбекского чернослива первое место занимает Китай (21,6 тыс. тонн). В тройку основных покупателей также вошел Казахстан (6,2 тыс. тонн).
Гораздо меньшим спросом в России пользуются сушеные абрикосы из Узбекистана: за первые 11 месяцев прошлого года РФ закупила
1,8 тонн этого сухофрукта.
Больше всего узбекистанских сушеных абрикосов в этот период импортировали Китай (5,5 тыс. тонн), Казахстан (4,6 тыс. тонн) и Турция (4,1 тыс. тонн).
"В январе-ноябре 2025 года Узбекистан экспортировал 23,9 тыс. тонн сушеных абрикосов на сумму 45,8 млн долларов США в 56 зарубежных стран. Объем экспорта увеличился на 13,7 тыс. тонн, или в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении Нацкомстата.