Узбекистан подготовит 5 миллионов лидеров искусственного интеллекта

Порядок реализации проекта определен в соответствующем постановлении Кабинета министров республики

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Узбекистан подготовит 5 миллионов лидеров искусственного интеллекта, сообщает Минюст. Порядок реализации проекта определен в постановлении Кабмина "О мерах по привлечению молодежи в IT-сферу, повышению их цифровых знаний и навыков и направлению на высокодоходные профессии". Проект "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта" станет логическим продолжением проекта "Один миллион программистов" и охватит молодежь, учителей и госслужащих. В ходе его реализации планируют обучить 500 тыс. человек в 2026 году, а до 2035 года — 5 млн. Ежегодно в рамках данного проекта будут проводить национальный конкурс среди участников, показавших самые высокие результаты. Победители получат денежные призы и ценные подарки: Напомним, что этот проект Узбекистан запустил совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами в декабре 2025 года. В церемонии, прошедшей в рамках международного форума по ИИ в Ташкенте, участвовали президент РУз Шавкат Мирзиёев и министр по делам правительства ОАЭ Мухаммад бин Абдулла аль-Гергави. Кроме того, в 2025 году в 7 районах Каракалпакстана и во всех регионах Хорезмской области реализовали проект "Наследники Мухаммада аль-Хорезми". Он охватил почти 5 тыс. учащихся, став эффективной платформой для раннего выявления одаренной молодежи и ее направления в IT -сферу. В этом году его масштабируют в Каракалпакстане и областных центрах, предоставив молодым людям такие возможности, как:

