Порядок реализации проекта определен в соответствующем постановлении Кабинета министров республики
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik
. Узбекистан подготовит 5 миллионов лидеров искусственного интеллекта, сообщает
Минюст.
Порядок реализации проекта определен в постановлении Кабмина "О мерах по привлечению молодежи в IT-сферу, повышению их цифровых знаний и навыков и направлению на высокодоходные профессии".
Проект "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта" станет логическим продолжением проекта "Один миллион программистов" и охватит молодежь, учителей и госслужащих.
В ходе его реализации планируют обучить 500 тыс. человек в 2026 году, а до 2035 года — 5 млн.
Ежегодно в рамках данного проекта будут проводить национальный конкурс среди участников, показавших самые высокие результаты. Победители получат денежные призы и ценные подарки:
100 учителей — денежные премии в эквиваленте $1000;
10 учителей — зарубежные турпоездки;
500 молодых людей — ноутбуки;
500 молодых людей — ценные подарки;
3 высших учебных заведения — денежные премии;
2 общеобразовательные школы — электромобили в качестве подарка президента.
Напомним, что этот проект Узбекистан запустил совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами в декабре 2025 года. В церемонии, прошедшей в рамках международного форума по ИИ в Ташкенте, участвовали президент РУз Шавкат Мирзиёев и министр по делам правительства ОАЭ Мухаммад бин Абдулла аль-Гергави.
Кроме того, в 2025 году в 7 районах Каракалпакстана и во всех регионах Хорезмской области реализовали проект "Наследники Мухаммада аль-Хорезми". Он охватил почти 5 тыс. учащихся, став эффективной платформой для раннего выявления одаренной молодежи и ее направления в IT -сферу.
В этом году его масштабируют в Каракалпакстане и областных центрах, предоставив молодым людям такие возможности, как:
бесплатное обучение современным профессиям в сфере цифровизации (включая менеджера IT-проектов, менеджера стартап-проектов), а также иностранным языкам;
бесплатное обучение на курсах по получению международных профессиональных IT-сертификатов.