Нацкомитет по экологии рассказал, почему ухудшилось качество воздуха в Узбекистане

Резкая разница дневных и вечерних температур, туман и снижение скорости ветра затрудняют рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Национальный комитет по экологии и изменению климата сообщил о причинах ухудшения качества воздуха в Узбекистане.По словам зампредседателя комитета Искандара Кутбиддинова, в последние дни в республике наблюдается снижение качества воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий, связанных с температурной инверсией.Как отмечается, Специальная комиссия регулярно информирует население об экологической ситуации и координирует деятельность соответствующих организаций, проводит экологические рейды и контрольные мероприятия на промышленных и экономических объектах.Для снижения антропогенной нагрузки (степени прямого воздействия людей и их хозяйственной деятельности на окружающую среду) на атмосферный воздух в неблагоприятных погодных условиях ограничивают пропускную способность (скорость производственного процесса) предприятий, работу некоторых из них приостанавливают.Параллельно с этим, в целях профилактики усилили мониторинг источников выбросов, проводят оперативную оценку качества атмосферного воздуха.В Нацкомитете по экологии пояснили, что температурная инверсия — это кратковременное и предсказуемое метеорологическое явление, во время которого госорганизации работают в усиленном режиме и принимают проверенные меры по снижению загрязнения в строгом соответствии с научно обоснованными рекомендациями.Экологические рейды и мониторинговые мероприятия Специальной комиссии будут продолжаться и после окончания инверсии. Все усилия направлены на минимизацию рисков и обеспечение экологической безопасности населения, отметили в ведомстве.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
Национальный комитет по экологии и изменению климата сообщил
о причинах ухудшения качества воздуха в Узбекистане.
По словам зампредседателя комитета Искандара Кутбиддинова, в последние дни в республике наблюдается снижение качества воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий, связанных с температурной инверсией.
"Это явление обусловлено резкой разницей дневных и вечерних температур воздуха, достигающей в некоторых случаях 14 градусов, туманом и снижением скорости ветра, что затрудняет рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", — говорится в официальном заявлении ведомства.
Как отмечается, Специальная комиссия регулярно информирует население об экологической ситуации и координирует деятельность соответствующих организаций, проводит экологические рейды и контрольные мероприятия на промышленных и экономических объектах.
Для снижения антропогенной нагрузки (степени прямого воздействия людей и их хозяйственной деятельности на окружающую среду) на атмосферный воздух в неблагоприятных погодных условиях ограничивают пропускную способность (скорость производственного процесса) предприятий, работу некоторых из них приостанавливают.
"С 1 по 7 января были проведены проверки на 12 производственных предприятиях в Ташкенте и 22 в Ташкентской области, приняты эффективные меры. Административные меры были применены к десяткам транспортных средств, загрязняющих атмосферу", — говорится в сообщении.
Параллельно с этим, в целях профилактики усилили мониторинг источников выбросов, проводят оперативную оценку качества атмосферного воздуха.
"По экспертной оценке, неблагоприятные метеорологические условия, как ожидается, сохранятся до 16-17 января. В результате прихода антициклонов ожидаются осадки и увеличение скорости ветра, качество атмосферного воздуха, как ожидается, нормализуется", — говорится в сообщении.
В Нацкомитете по экологии пояснили, что температурная инверсия — это кратковременное и предсказуемое метеорологическое явление, во время которого госорганизации работают в усиленном режиме и принимают проверенные меры по снижению загрязнения в строгом соответствии с научно обоснованными рекомендациями.
Экологические рейды и мониторинговые мероприятия Специальной комиссии будут продолжаться и после окончания инверсии. Все усилия направлены на минимизацию рисков и обеспечение экологической безопасности населения, отметили в ведомстве.