https://uz.sputniknews.ru/20260108/kogda-uluchshitsya-kachestvo-vozduxa-v-uzbekistane-54697402.html

Нацкомитет по экологии рассказал, почему ухудшилось качество воздуха в Узбекистане

Нацкомитет по экологии рассказал, почему ухудшилось качество воздуха в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Резкая разница дневных и вечерних температур, туман и снижение скорости ветра затрудняют рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

2026-01-08T18:15+0500

2026-01-08T18:15+0500

2026-01-08T18:15+0500

экология

узбекистан

ташкент

загрязнение воздуха

общество

предприятия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54231840_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_b34c05306cc1b118054855d7870500a6.jpg

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Национальный комитет по экологии и изменению климата сообщил о причинах ухудшения качества воздуха в Узбекистане.По словам зампредседателя комитета Искандара Кутбиддинова, в последние дни в республике наблюдается снижение качества воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий, связанных с температурной инверсией.Как отмечается, Специальная комиссия регулярно информирует население об экологической ситуации и координирует деятельность соответствующих организаций, проводит экологические рейды и контрольные мероприятия на промышленных и экономических объектах.Для снижения антропогенной нагрузки (степени прямого воздействия людей и их хозяйственной деятельности на окружающую среду) на атмосферный воздух в неблагоприятных погодных условиях ограничивают пропускную способность (скорость производственного процесса) предприятий, работу некоторых из них приостанавливают.Параллельно с этим, в целях профилактики усилили мониторинг источников выбросов, проводят оперативную оценку качества атмосферного воздуха.В Нацкомитете по экологии пояснили, что температурная инверсия — это кратковременное и предсказуемое метеорологическое явление, во время которого госорганизации работают в усиленном режиме и принимают проверенные меры по снижению загрязнения в строгом соответствии с научно обоснованными рекомендациями.Экологические рейды и мониторинговые мероприятия Специальной комиссии будут продолжаться и после окончания инверсии. Все усилия направлены на минимизацию рисков и обеспечение экологической безопасности населения, отметили в ведомстве.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан воздух качество температура ветер загрязняющие вещества