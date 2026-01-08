https://uz.sputniknews.ru/20260108/politicheskie-i-ekonomicheskie-itogi-uzbekistana-za-2025-god-54690881.html
Политические и экономические итоги Узбекистана за 2025 год — инфографика
В прошлом году республика расширила взаимодействие с зарубежными государствами, еще больше укрепив свои экономические и политические связи
В 2025 году президент РУз Шавкат Мирзиёев совершил 28 зарубежных визитов. 23 встречи на высшем уровне прошли в Узбекистане. В результате углубился политический диалог, сформировались соглашения и практические механизмы долгосрочного сотрудничества. Кроме того, 10 престижных международных мероприятий, организованных в Узбекистане, сыграли важную роль в укреплении активной позиции страны на международной арене, а также ее регионального и глобального статуса.В прошлом году республика установила дипломатические отношения с 9 государствами, еще больше расширив географию сотрудничества. Наглядно о ключевых политических и экономических итогах Узбекистана за 2025 год — в инфографике Sputnik Узбекистан.
15:02 08.01.2026 (обновлено: 15:15 08.01.2026)
В прошлом году республика расширила взаимодействие с зарубежными государствами, еще больше укрепив свои экономические и политические связи.
В 2025 году президент РУз Шавкат Мирзиёев совершил 28 зарубежных визитов. 23 встречи на высшем уровне прошли в Узбекистане. В результате углубился политический диалог, сформировались соглашения и практические механизмы долгосрочного сотрудничества.
Кроме того, 10 престижных международных мероприятий, организованных в Узбекистане, сыграли важную роль в укреплении активной позиции страны на международной арене, а также ее регионального и глобального статуса.
В прошлом году республика установила дипломатические отношения с 9 государствами, еще больше расширив географию сотрудничества.
Наглядно о ключевых политических и экономических итогах Узбекистана за 2025 год — в инфографике Sputnik Узбекистан.