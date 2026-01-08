СВО: российские войска освободили Братское в Днепропетровской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Российская армия освободила Братское в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
В ходе освобождения Братского Вооруженные силы РФ заняли крупный район обороны ВСУ площадью более девяти квадратных километров, добавили в Минобороны РФ.
"Штурмовыми подразделениями группировки войск "Восток" занят крупный район обороны противника площадью более девяти квадратных километров. Воинами-забайкальцами зачищено более 170 зданий и строений, которые удерживали подразделения ВСУ", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Освобождение Братского в Днепропетровской области позволило группировке "Восток" расширить плацдарм на западном берегу Гайчура, создало условия для дальнейшего продвижения, сообщили в Минобороны РФ.
"Населенный пункт Братское имеет важное тактическое значение - его освобождение позволило существенно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создало выгодные условия для развития дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток", — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Цветковое, Прилуки и Воздвижевка Запорожской области.
ВСУ потеряли:
свыше 220 военнослужащих;
три боевые бронированные машины;
три артиллерийских орудия;
семь автомобилей.