СВО: российские войска освободили Братское в Днепропетровской области

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Российская армия освободила Братское в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток".В ходе освобождения Братского Вооруженные силы РФ заняли крупный район обороны ВСУ площадью более девяти квадратных километров, добавили в Минобороны РФ.Освобождение Братского в Днепропетровской области позволило группировке "Восток" расширить плацдарм на западном берегу Гайчура, создало условия для дальнейшего продвижения, сообщили в Минобороны РФ.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Цветковое, Прилуки и Воздвижевка Запорожской области. ВСУ потеряли:

