Такер Карлсон: США готовятся к мировой войне

Дональд Трамп объявил об увеличении бюджета Пентагона с $1 трлн до $1,5 трлн. По мнению американского журналиста, других причин для подобного увеличения оборонного бюджета США не существует

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. США готовятся к новой мировой войне, такое мнение высказал консервативный американский журналист Такер Карлсон, сообщает РИА Новости.По мнению Карлсона, на это указывает решение американского президента Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет в 2027 году до $1,5 трлн.Карлсон считает, что иных причин для подобного увеличения оборонного бюджета США не существует.Ранее Трамп, ссылаясь на очень "тревожные и опасные времена", заявил, что военный бюджет Соединенных Штатов на 2027 год должен составлять $1,5 трлн.Другие заявления американского журналиста:

