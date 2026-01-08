Узбекистан
Такер Карлсон: США готовятся к мировой войне
Такер Карлсон: США готовятся к мировой войне
Дональд Трамп объявил об увеличении бюджета Пентагона с $1 трлн до $1,5 трлн. По мнению американского журналиста, других причин для подобного увеличения оборонного бюджета США не существует
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. США готовятся к новой мировой войне, такое мнение высказал консервативный американский журналист Такер Карлсон, сообщает РИА Новости.По мнению Карлсона, на это указывает решение американского президента Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет в 2027 году до $1,5 трлн.Карлсон считает, что иных причин для подобного увеличения оборонного бюджета США не существует.Ранее Трамп, ссылаясь на очень "тревожные и опасные времена", заявил, что военный бюджет Соединенных Штатов на 2027 год должен составлять $1,5 трлн.Другие заявления американского журналиста:
Подписаться
Дональд Трамп объявил об увеличении бюджета Пентагона с $1 трлн до $1,5 трлн. По мнению американского журналиста, других причин для подобного увеличения оборонного бюджета США не существует.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. США готовятся к новой мировой войне, такое мнение высказал консервативный американский журналист Такер Карлсон, сообщает РИА Новости.
По мнению Карлсона, на это указывает решение американского президента Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет в 2027 году до $1,5 трлн.
"Президент объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 триллиона до 1,5 триллионов долларов… такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне… очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне", — заявил он в своей программе, опубликованной в социальной сети Х.
Карлсон считает, что иных причин для подобного увеличения оборонного бюджета США не существует.
"Справедливо ожидать, и все признаки указывают на это, что скоро нас ждет большая война, очень скоро. Думаю, все этого ожидают, хотя и надеются, что этого не произойдет, но, очевидно, мы движемся в этом направлении… Извините", — заключил он.
Ранее Трамп, ссылаясь на очень "тревожные и опасные времена", заявил, что военный бюджет Соединенных Штатов на 2027 год должен составлять $1,5 трлн.
Другие заявления американского журналиста:
США должны завершить опосредованную войну с Россией на Украине, поскольку для ее продолжения нет никаких причин, а также прекратить обращать внимание на "неизбранного лидера" Украины Владимира Зеленского;
Россия является христианской страной, с которой у США много общего;
США не выживут без России в глобальном конфликте;
Россия имеет ключевое значение для Соединенных Штатов;
с НАТО будет покончено, когда США заберут себе Гренландию;
операция США в Каракасе говорит о превращении страны в империю.
0