Ташкент примет ряд международных спортивных мероприятий — как идет подготовка

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В министерстве спорта Узбекистана обсудили подготовку к крупным международным спортивным мероприятиям, которые пройдут в Ташкенте с 24 по 27 января, сообщает НОК. Совещание прошло под руководством замминистра спорта Шахрулло Махмудова и Генерального секретаря Национального Олимпийского комитета республики Ойбека Касимова. Отмечалось, что 26 января в Ташкенте состоится ключевое мероприятие — 46-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии. В ее рамках также пройдут заседания Исполнительного комитета Всемирной федерации водных видов спорта (World Aquatics) и Совета региональной антидопинговой организации по Центральной Азии (RADOCA). В связи с этим особое внимание в ходе совещания уделили вопросам приема и размещения зарубежных и почетных гостей, транспортно-логистическому обеспечению, организации трансляций и другим оргмоментам. По каждому направлению дали конкретные поручения ответственным лицам.
16:13 08.01.2026 (обновлено: 17:22 08.01.2026)
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
В министерстве спорта Узбекистана обсудили подготовку к крупным международным спортивным мероприятиям, которые пройдут в Ташкенте с 24 по 27 января, сообщает
НОК.
Совещание прошло под руководством замминистра спорта Шахрулло Махмудова и Генерального секретаря Национального Олимпийского комитета республики Ойбека Касимова.
Отмечалось, что 26 января в Ташкенте состоится ключевое мероприятие — 46-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии. В ее рамках также пройдут заседания Исполнительного комитета Всемирной федерации водных видов спорта (World Aquatics) и Совета региональной антидопинговой организации по Центральной Азии (RADOCA).
В связи с этим особое внимание в ходе совещания уделили вопросам приема и размещения зарубежных и почетных гостей, транспортно-логистическому обеспечению, организации трансляций и другим оргмоментам. По каждому направлению дали конкретные поручения ответственным лицам.