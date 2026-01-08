Узбекистан
Ташкент примет ряд международных спортивных мероприятий — как идет подготовка
Ташкент примет ряд международных спортивных мероприятий — как идет подготовка
В настоящее время ответственные лица решают вопросы приема и размещения зарубежных и почетных гостей, транспортно-логистического обеспечения, организации трансляций и других оргмоментов
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В министерстве спорта Узбекистана обсудили подготовку к крупным международным спортивным мероприятиям, которые пройдут в Ташкенте с 24 по 27 января, сообщает НОК. Совещание прошло под руководством замминистра спорта Шахрулло Махмудова и Генерального секретаря Национального Олимпийского комитета республики Ойбека Касимова. Отмечалось, что 26 января в Ташкенте состоится ключевое мероприятие — 46-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии. В ее рамках также пройдут заседания Исполнительного комитета Всемирной федерации водных видов спорта (World Aquatics) и Совета региональной антидопинговой организации по Центральной Азии (RADOCA). В связи с этим особое внимание в ходе совещания уделили вопросам приема и размещения зарубежных и почетных гостей, транспортно-логистическому обеспечению, организации трансляций и другим оргмоментам. По каждому направлению дали конкретные поручения ответственным лицам.
Новости
Ташкент примет ряд международных спортивных мероприятий — как идет подготовка

16:13 08.01.2026 (обновлено: 17:22 08.01.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Министерстве спорта Узбекистана обсудили подготовку к крупным международным спортивным мероприятиям в Ташкенте
В Министерстве спорта Узбекистана обсудили подготовку к крупным международным спортивным мероприятиям в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В настоящее время ответственные лица решают вопросы приема и размещения зарубежных и почетных гостей, транспортно-логистического обеспечения, организации трансляций и других оргмоментов.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В министерстве спорта Узбекистана обсудили подготовку к крупным международным спортивным мероприятиям, которые пройдут в Ташкенте с 24 по 27 января, сообщает НОК.
Совещание прошло под руководством замминистра спорта Шахрулло Махмудова и Генерального секретаря Национального Олимпийского комитета республики Ойбека Касимова.
Отмечалось, что 26 января в Ташкенте состоится ключевое мероприятие — 46-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии. В ее рамках также пройдут заседания Исполнительного комитета Всемирной федерации водных видов спорта (World Aquatics) и Совета региональной антидопинговой организации по Центральной Азии (RADOCA).
В связи с этим особое внимание в ходе совещания уделили вопросам приема и размещения зарубежных и почетных гостей, транспортно-логистическому обеспечению, организации трансляций и другим оргмоментам. По каждому направлению дали конкретные поручения ответственным лицам.
