Трамп рассказал о планах США по контролю над Венесуэлой

Sputnik Узбекистан

Соединенные Штаты будут снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Дональд Трамп рассказал о планах США по контролю над Венесуэлой, заявив, что Соединенные штаты намерены снижать цены на нефть за счет использования ее ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления президента США:При этом, он не стал отвечать, что могло бы побудить его ввести войска в Венесуэлу, но заявил, что у Вашингтона с ее нынешними властями очень хорошие отношения.Также американский лидер не ответил на вопрос, разговаривал ли он с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, но заявил, что госсекретарь США Марко Рубио с ней постоянно общается.Кроме того, он сообщил, что хотел бы посетить Венесуэлу в будущем.Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.Напомним, что в ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США, Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получить контроль над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов.В понедельник суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов. Мадуро отказался признать вину. Теперь он предстанет для слушания перед судом 17 марта.

