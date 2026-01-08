https://uz.sputniknews.ru/20260108/turnir-velosport-malayziya-uzbekistan-zoloto-54683898.html
Велогонщики Узбекистана стартовали с золота на первом турнире года
Велогонщики Узбекистана стартовали с золота на первом турнире года
Sputnik Узбекистан
В эти дни в Малайзии проходят соревнования по велотреку "ASEAN TRACK SERIES". Узбекистан представляют шесть спортсменов
2026-01-08T09:46+0500
2026-01-08T09:46+0500
2026-01-08T09:46+0500
спорт
велоспорт
узбекистанцы
золото
турнир
малайзия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54684096_0:0:775:435_1920x0_80_0_0_80608ca38a77cdf1526c7781d02726a6.jpg
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Велогонщики Узбекистана начали первый турнир года с золотой медали, сообщает пресс-служба НОК. В турнире, который проводится в Малайзии в два этапа, участвуют шесть спортсменов республики под руководством новых тренеров — Йоханна Донбуша (Германия) и Ольги Забелинской. Узбекистанец добился этого успеха в дисциплине омниум, добавили в пресс-службе.
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54684096_0:0:775:581_1920x0_80_0_0_5da3ffd2c203ac0f2e55d6bc0426e61a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
медали велоспорт узбекистан турнир малайзия
медали велоспорт узбекистан турнир малайзия
Велогонщики Узбекистана стартовали с золота на первом турнире года
В эти дни в Малайзии проходят соревнования по велотреку "ASEAN TRACK SERIES". Узбекистан представляют шесть спортсменов.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
Велогонщики Узбекистана начали первый турнир года с золотой медали, сообщает
пресс-служба НОК.
В турнире, который проводится в Малайзии в два этапа, участвуют шесть спортсменов республики под руководством новых тренеров — Йоханна Донбуша (Германия) и Ольги Забелинской.
"В эти дни в городе Нилай Малайзии проходит соревнование по велотреку "ASEAN TRACK SERIES". В первый день турнира член сборной Узбекистана Сергей Ростовцев завоевал золотую медаль", — говорится в сообщении.
Узбекистанец добился этого успеха в дисциплине омниум, добавили в пресс-службе.