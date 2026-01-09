https://uz.sputniknews.ru/20260109/eto-smelo-i-genialno-rossii-pokazali-kak-nado-delat-dela-54709546.html

Это смело и гениально: России показали, как надо делать дела

Это смело и гениально: России показали, как надо делать дела

Sputnik Узбекистан

Вчера в Германии начали безудержно отмечать Новое Рождество: Рождество новой безуглеродной экономики, навсегда разорвавшей пуповину с Путиным.

2026-01-09T16:55+0500

2026-01-09T16:55+0500

2026-01-09T16:55+0500

аналитика

германия

россия

климат

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/09/54709794_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_6fc38d308cbea278b0c256b40c0c865f.jpg

Согласно обнародованным расчетам и отчетам, 2025-й стал первым годом, когда страна достигла намеченных "климатических целей" и удержала от утечки в атмосферу аж девять миллионов тонн углекислого газа, пишет колумнист РИА Новости. Впрочем, кое-кто посчитал празднование сильно преждевременным.В частности, зацелованный на радостях рейсхкомиссарами аналитический центр Agora Energiewende, подсчитывавший все эти карбоновые килотонны, мелким шрифтом пробормотал, что на самом деле "климатическая цель была достигнута почти исключительно потому, что промышленное производство резко сократилось, особенно в энергоемких областях — химии, стали, железа и сырья". Ничего не работает — так и выбросов нет.Но никто не может запретить людям продолжать праздники, верно? Вдохновленный победой федеральный министр окружающей среды Карстен Шнайдер зафиксировал еще более амбициозную цель: сократить выбросы CO2 к 2030 году на 36 миллионов тонн.Но тут загорающие в тени ветряков новые волхвы обратили внимание на бегающие глаза канцлера Мерца. И выяснилось, что под благородный климатический шумок правительство Германии совершило абсолютную зраду — потихоньку запланировало рекордные вложения в строительство новых газовых электростанций и выделило на это порядка 32 миллиардов евро. Также по мелочи упразднило субсидии на частные солнечные панели, энергосберегающие насосы и все такое. Кроме того, был отменен закон (а им особенно гордились немецкие "Зеленые"), согласно которому во всех новых системах отопления нужно было использовать не менее 65 процентов возобновляемой энергии.Когда Мерца прижали к стенке, он объяснил все как есть: мин херц, мы в глубокой die Schwierigkeit. Перспективы экономики "в некоторых сферах чрезвычайно критичны", экономика уменьшается два года кряду, мы сделали все, что могли, но увы.В дискуссию включились немецкие предприниматели. Торгово-промышленная палата (DIHK) сообщила о массовом оттоке бизнеса за рубеж и массовых банкротствах: в 2025 году только в промышленном секторе было зафиксировано более 1600 банкротств (максимальный показатель за последние 12 лет). Бизнес-ассоциации воздели руки горе: Германия всегда считала себя экспортной экономикой (50 процентов ВВП приходится на экспорт), но по результатам прошлого года зафиксирована худшая конкурентоспособность экспорта с 1995-го (вдвое хуже, чем во время мирового финансового кризиса).На рану добавили соли немецкие СМИ. Согласно изданию Münchner Merkur, "Германия, столкнувшись с последствиями отказа от атома и российской нефти, вынуждена возвращаться к прагматичным (то есть не зеленым) источникам энергии, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность". DW*, в свою очередь, сообщила, что "Германия переживает затяжной экономический спад, надежды на быстрое восстановление угасают".На этом моменте пылающие взоры начали озирать окрестности, стали раздаваться голоса, призывающие найти вредителей и предателей, кто довел процветающую страну до такой ручки.И тут кто-то процитировал свежий материал от The Daily Telegraph, где на полстраницы красовался вывод: "Экономику Германии подорвал разрыв с Россией".Оказывается (кто бы мог подумать!), немецкий импорт из России с начала СВО упал на 95 процентов, и сейчас "Берлин полностью зависит от США и Норвегии" (которые ставят ценник просто парадный). В связи с этим "стоимость энергии в Германии стала очень высокой, а поставки ненадежными, в результате чего немецкие потребители платят самые высокие цены на электроэнергию в мире".Может, не все так плохо, раз по результатам саммита "желающих" Мерц пообещал разместить германский контингент в соседних с Украиной странах НАТО? В прошлом году Германия отправила на Украину в несколько раз меньший объем помощи по сравнению с предыдущим — но, может, в этом поднажмут?Но, по всей видимости, голос калькулятора все же начал пробивать дно киевской кастрюли: почиркав на бумажке, Мерц нехотя сообщил, что "формирование и развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России".Вот как надо: решительно, вопреки и невзирая ни на что твердо развернуться на 180 градусов. В конце концов, в России продолжают работать тысячи немецких фирм (и возвращаться особо никто не хочет). И тут еще авиакомпания Lufthansa осторожно попробовала лед ногой и сообщила, что "рассчитывает возобновить полеты над Россией в 2026 году".А пуповину и приклеить можно. * СМИ, признанное иноагентом на территории России, внесено в реестр нежелательных организаций.

германия

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

аналитика россия рождество путин