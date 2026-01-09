https://uz.sputniknews.ru/20260109/rossiyskie-voennye-udarili-oreshnikom-po-kriticheskim-obektam-ukrainy-54706420.html
Российские военные ударили "Орешником" по критическим объектам Украины
Российские военные ударили "Орешником" по критическим объектам Украины
Sputnik Узбекистан
Российские военные поразили предприятия по производству дронов, которые ВСУ использовали для налета на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, и энергоинфраструктуру, обеспечивающую ВПК противника.
2026-01-09T12:25+0500
2026-01-09T12:25+0500
2026-01-09T12:31+0500
минобороны рф
владимир путин
россия
украина
атака
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/09/54705705_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_52c4c7c2b1caa8a55b7350b696e77f53.jpg
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Российские войска в ночь на 9 января применили ракеты "Орешник" для массированной атаки по критическим объектам на Украине, сообщили в Министерстве обороны РФ. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.Также российские военные поразили предприятия по производству дронов, которые ВСУ использовали для налета на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года, и энергоинфраструктуру, обеспечивающую ВПК противника. Все цели атаки достигнуты.В ведомстве также подчеркнули, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа.ВСУ предприняли попытку удара по резиденции президента России вечером 28 декабря. Как сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков, налет был целенаправленным, тщательно спланированным и носил эшелонированный характер. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и был предназначен для поражения людей. Украинские боевики пытались осуществить атаку с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/09/54705705_0:97:1280:1057_1920x0_80_0_0_624e33d4945a0f9d483629015f400d0a.jpg
В Минобороны РФ подтвердили, что в ходе массированного удара по критическим объектам на Украине использовали "Орешник"
Sputnik Узбекистан
В Минобороны РФ подтвердили, что в ходе массированного удара по критическим объектам на Украине использовали "Орешник"
2026-01-09T12:25+0500
true
PT1S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
минобороны рф орешник россия украина впк удар
минобороны рф орешник россия украина впк удар
Российские военные ударили "Орешником" по критическим объектам Украины
12:25 09.01.2026 (обновлено: 12:31 09.01.2026)
Российские военные поразили предприятия по производству дронов, которые ВСУ использовали для налета на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, и энергоинфраструктуру, обеспечивающую ВПК противника.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik.
Российские войска в ночь на 9 января применили ракеты "Орешник" для массированной атаки по критическим объектам на Украине, сообщили
в Министерстве обороны РФ.
Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", — говорится в заявлении.
Также российские военные поразили предприятия по производству дронов, которые ВСУ использовали для налета на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года, и энергоинфраструктуру, обеспечивающую ВПК противника. Все цели атаки достигнуты.
"Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа.
ВСУ предприняли попытку удара по резиденции президента России вечером 28 декабря. Как сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков, налет был целенаправленным, тщательно спланированным и носил эшелонированный характер. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и был предназначен для поражения людей.
Украинские боевики пытались осуществить атаку с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.