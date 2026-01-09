https://uz.sputniknews.ru/20260109/rossiyskie-voennye-udarili-oreshnikom-po-kriticheskim-obektam-ukrainy-54706420.html

Российские военные ударили "Орешником" по критическим объектам Украины

Российские военные ударили "Орешником" по критическим объектам Украины

Sputnik Узбекистан

Российские военные поразили предприятия по производству дронов, которые ВСУ использовали для налета на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, и энергоинфраструктуру, обеспечивающую ВПК противника.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Российские войска в ночь на 9 января применили ракеты "Орешник" для массированной атаки по критическим объектам на Украине, сообщили в Министерстве обороны РФ. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.Также российские военные поразили предприятия по производству дронов, которые ВСУ использовали для налета на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года, и энергоинфраструктуру, обеспечивающую ВПК противника. Все цели атаки достигнуты.В ведомстве также подчеркнули, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа.ВСУ предприняли попытку удара по резиденции президента России вечером 28 декабря. Как сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков, налет был целенаправленным, тщательно спланированным и носил эшелонированный характер. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и был предназначен для поражения людей. Украинские боевики пытались осуществить атаку с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.

