https://uz.sputniknews.ru/20260109/strany-sodrujestva-primut-kontseptsiyu-obschego-migratsionnogo-prostranstva--lebedev-54713348.html

Страны Содружества примут концепцию общего миграционного пространства — Лебедев

Страны Содружества примут концепцию общего миграционного пространства — Лебедев

Sputnik Узбекистан

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств рассказал о концепции общего миграционного пространства.

2026-01-09T19:01+0500

2026-01-09T19:01+0500

2026-01-09T19:01+0500

сергей лебедев

снг

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54460187_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_64790741cabddc9b9021069373b97d55.jpg

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Содружество независимых государства планирует в 2026 году принять Концепцию общего миграционного пространства государств-участников СНГ, которая поможет развивать легальную миграцию и эффективнее бороться с незаконной. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.По его словам, в настоящее время в завершающей стадии находится согласование новой редакции Концепции общего миграционного пространства государств-участников СНГ.Он отметил, что формирование согласованной миграционной политики в СНГ происходит с учетом общемировых тенденций и является одним из приоритетных направлений сотрудничества.Лебедев особо отметил роль России, которая традиционно является в СНГ центром притяжения наибольшего количества трудовых мигрантов, в регулировании миграционных процессов на пространстве Содружества.Он отметил, что проводится эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию иностранных граждан, за исключением граждан Беларуси, пользующихся идентичными с россиянами правами. В его рамках предусмотрены новые механизмы биометрической идентификации личности, цифровизация процессов миграционного учета и работы иностранцев по патентам.По словам Лебедева, новые внутригосударственные подходы к регулированию миграционных процессов постоянно изучаются и анализируются в СНГ, вырабатываются взаимоприемлемые предложения как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

лебедев снг мигранты