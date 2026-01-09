https://uz.sputniknews.ru/20260109/strany-sodrujestva-primut-kontseptsiyu-obschego-migratsionnogo-prostranstva--lebedev-54713348.html
Страны Содружества примут концепцию общего миграционного пространства — Лебедев
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Содружество независимых государства планирует в 2026 году принять Концепцию общего миграционного пространства государств-участников СНГ, которая поможет развивать легальную миграцию и эффективнее бороться с незаконной. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.По его словам, в настоящее время в завершающей стадии находится согласование новой редакции Концепции общего миграционного пространства государств-участников СНГ.Он отметил, что формирование согласованной миграционной политики в СНГ происходит с учетом общемировых тенденций и является одним из приоритетных направлений сотрудничества.Лебедев особо отметил роль России, которая традиционно является в СНГ центром притяжения наибольшего количества трудовых мигрантов, в регулировании миграционных процессов на пространстве Содружества.Он отметил, что проводится эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию иностранных граждан, за исключением граждан Беларуси, пользующихся идентичными с россиянами правами. В его рамках предусмотрены новые механизмы биометрической идентификации личности, цифровизация процессов миграционного учета и работы иностранцев по патентам.По словам Лебедева, новые внутригосударственные подходы к регулированию миграционных процессов постоянно изучаются и анализируются в СНГ, вырабатываются взаимоприемлемые предложения как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik.
Содружество независимых государства планирует в 2026 году принять Концепцию общего миграционного пространства государств-участников СНГ, которая поможет развивать легальную миграцию и эффективнее бороться с незаконной. Об этом сообщил в интервью РИА Новости
генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
По его словам, в настоящее время в завершающей стадии находится согласование новой редакции Концепции общего миграционного пространства государств-участников СНГ.
"Запланированное на 2026 год принятие Концепции будет способствовать формированию единых подходов для упорядочения легальной миграции. Главное, что в этой Концепции найдет отражение единое понимание регулирования миграционных процессов в Содружестве. Это поможет развивать легальную миграцию и эффективнее бороться с ее незаконной составляющей", — сообщил Лебедев.
Он отметил, что формирование согласованной миграционной политики в СНГ происходит с учетом общемировых тенденций и является одним из приоритетных направлений сотрудничества.
"Сегодня согласованная миграционная политика в СНГ стала важным фактором активного развития сотрудничества между нашими странами. В СНГ разработана и актуализируется правовая база, принят ряд актов, регулирующих миграционные процессы и регламентирующих вопросы сотрудничества государств по всему спектру социально-трудовых отношений", — сказал Генсек.
Лебедев особо отметил роль России, которая традиционно является в СНГ центром притяжения наибольшего количества трудовых мигрантов, в регулировании миграционных процессов на пространстве Содружества.
"В нынешней сложной геополитической обстановке для сохранения привлекательности въездной трудовой миграции не в ущерб собственной национальной безопасности в России реализуется ряд законодательных инициатив в сфере миграции, совершенствуется правоприменительная практика. Так, в октябре 2025 года утверждена новая Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы, ключевыми направлениями которой являются противодействие незаконной миграции и организованный набор трудящихся-мигрантов", — сказал генсек.
Он отметил, что проводится эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию иностранных граждан, за исключением граждан Беларуси, пользующихся идентичными с россиянами правами. В его рамках предусмотрены новые механизмы биометрической идентификации личности, цифровизация процессов миграционного учета и работы иностранцев по патентам.
По словам Лебедева, новые внутригосударственные подходы к регулированию миграционных процессов постоянно изучаются и анализируются в СНГ, вырабатываются взаимоприемлемые предложения как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях.
"В частности, можно назвать принятие в 2024 году новой Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции государств СНГ. Продолжается работа над проектом Комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств-участников СНГ", — сказал Лебедев.