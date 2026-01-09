https://uz.sputniknews.ru/20260109/tempy-rosta-i-razmer-vvp-uzbekistana-v-20262028-gody-54710747.html

Темпы роста и размер ВВП Узбекистана в 2026–2028 годы

Президент Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2026 год".

Согласно закону, вступившему в силу 1 января, в 2026 году рост валового внутреннего продукта Узбекистана прогнозируется на уровне 6,6% — до $160 млрд, в 2027–2028 годы — на 6,8% и 6,9% соответственно. В номинальном выражении объем ВВП должен вырасти до 1 976 трлн сумов в 2026 году, а к 2028 году достичь 2 576 трлн сумов.Инфляция в следующем году ожидается на уровне 7%, а в 2027 году — 5-6%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

темпы роста ввп узбекистана прогноз закон о государственном бюджете