Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал подготовленный в сенате законопроект о новых санкциях против России. При этом он выразил надежду, что использовать его не придется.Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России. По его словам, документ даст лидеру США "огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть".Трамп отметил, что Вашингтон и так использует "очень крупные санкции в отношении России".Он также выразил мнение, что экономика РФ в плохом состоянии.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

