В ЕАЭС ужесточат требования к остаточному содержанию ветпрепаратов в пищевой продукции

В ЕАЭС ужесточат требования к остаточному содержанию ветпрепаратов в пищевой продукции

К завершению установленного переходного периода производители и импортеры пищевой продукции, а также поставщики сырья животного происхождения должны быть готовы к выполнению новых требований техрегламента "О безопасности пищевой продукции".

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Требования к остаточному содержанию ветеринарных препаратов в пищевой продукции ужесточаются в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Переходный период, установленный решением Коллегии ЕЭК для внесенных в ряд технических регламентов ЕАЭС изменений, завершается 10 января. Переходный период длился 18 месяцев. В это время допускались производство и выпуск в обращение на таможенной территории ЕАЭС пищевой продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными данными техническими регламентами. При этом обращение такой продукции на рынке союза разрешено в течение срока годности, определенного ее изготовителем.К окончанию переходного периода производители и импортеры пищевой продукции, а также поставщики сырья животного происхождения должны быть готовы к выполнению новых требований техрегламента "О безопасности пищевой продукции".

