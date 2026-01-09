https://uz.sputniknews.ru/20260109/v-eaes-ujestochat-trebovaniya-k-ostatochnomu-soderjaniyu-vetpreparatov-v-pischevoy-produktsii--54711708.html
Sputnik Узбекистан
К завершению установленного переходного периода производители и импортеры пищевой продукции, а также поставщики сырья животного происхождения должны быть готовы к выполнению новых требований техрегламента "О безопасности пищевой продукции".
еаэс
пищевая промышленность
безопасность
еэк
Новости
ru_UZ
В ЕАЭС ужесточат требования к остаточному содержанию ветпрепаратов в пищевой продукции
16:05 09.01.2026 (обновлено: 16:11 09.01.2026)
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik.
Требования к остаточному содержанию ветеринарных препаратов в пищевой продукции ужесточаются в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает БелТА
со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Переходный период, установленный решением Коллегии ЕЭК для внесенных в ряд технических регламентов ЕАЭС изменений, завершается 10 января.
Изменения коснулись техрегламентов в сфере безопасности пищевой продукции — на пищевую, масложировую продукцию, молоко и молочную продукцию, мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, мясо птицы и продукцию его переработки в части установления максимально допустимых уровней остаточного содержания ветеринарных лекарственных средств в непереработанной и переработанной пищевой продукции животного происхождения.
Переходный период длился 18 месяцев. В это время допускались производство и выпуск в обращение на таможенной территории ЕАЭС пищевой продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными данными техническими регламентами. При этом обращение такой продукции на рынке союза разрешено в течение срока годности, определенного ее изготовителем.
К окончанию переходного периода производители и импортеры пищевой продукции, а также поставщики сырья животного происхождения должны быть готовы к выполнению новых требований техрегламента "О безопасности пищевой продукции".
"К окончанию переходного периода изготовители пищевой продукции, импортеры и уполномоченные изготовителями лица, а также поставщики продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения должны быть подготовлены к соблюдению новых требований к продукции, внесенных в техрегламент "О безопасности пищевой продукции" в части установления максимально допустимых уровней остаточного содержания в ней ветеринарных лекарственных средств, к проведению необходимых мероприятий для обеспечения ее безопасности в процессе производства, а также к представлению в составе товаросопроводительной документации сведений о примененных для лечения животных ветеринарных лекарственных препаратах", — добавили в ЕЭК.