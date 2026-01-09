https://uz.sputniknews.ru/20260109/v-tashkente-proydet-konnyy-parad--data-i-vremya-54705387.html

В Ташкенте пройдет конный парад — дата и время

Участники парада при полной амуниции пройдут вдоль проспекта Амира Темура.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Завтра, 10 января, в Ташкенте пройдет конный парад, посвященный 34-й годовщине образования Вооруженных сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины, передает пресс-служба Национальной гвардии. Мероприятие начнется в 15.00 по местному времени. В нем примут участие кавалерийские подразделения правоохранительных ведомств и силовых структур столицы.По данным пресс-службы, участники парада пройдут вдоль проспекта Амира Темура.Кроме того, 10, 11 и 12 января парады конной кавалерии пройдут в Республике Каракалпакстан и во всех областных центрах.

