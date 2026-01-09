https://uz.sputniknews.ru/20260109/vneshniy-dolg-uzbekistana-po-itogam-devyati-mesyatsev-2025-goda-prevysil-754-mlrd-54707810.html

Внешний долг Узбекистана по итогам девяти месяцев 2025 года превысил $75,4 млрд

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана разъяснило, что сделано за счет государственных заимствований в 2017 — 2025 годах.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам девяти месяцев 2025 года составил $75,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли республики.Как уточняет ведомство, из этой суммы $37,4 млрд приходится на государственный внешний долг. Оставшиеся $38 млрд — это заимствования частных и государственных предприятий без государственной гарантии.По международной классификации уровень государственного долга Узбекистана считается умеренным и управляемым.Министерство представило информацию о том, что было сделано за счет государственных заимствований в период с 2017 по 2025 годы:Инфраструктура:Модернизация транспорта и городских сервисов:Образование и социальная сфера:Сельское и водное хозяйство:Это данные по уже освоенным заимствованиям. В целом, по итогам комплекса реализованных мер в период 2017–2025 годов создано более 2 млн рабочих мест, экспорт вырос на 270%, ВВП на душу населения вырос на 418%. Кроме того, с 2020 года продолжительность жизни демонстрирует устойчивый рост — с 73,4 года до 75,1 года в 2024 году.Как отмечает ведомство, цель привлечения инвестиций и ресурсов — повышение уровня жизни населения.

