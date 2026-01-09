Внешний долг Узбекистана по итогам девяти месяцев 2025 года превысил $75,4 млрд
Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана разъяснило, что сделано за счет государственных заимствований в 2017–2025 годы.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам девяти месяцев 2025 года составил $75,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли республики.
Как уточняет ведомство, из этой суммы $37,4 млрд приходится на государственный внешний долг. Оставшиеся $38 млрд — это заимствования частных и государственных предприятий без государственной гарантии.
"Узбекистан последовательно работает над привлечением инвестиций — для ускорения развития экономики, роста ВВП и, в конечном итоге, улучшения качества и продолжительности жизни людей", — говорится в сообщении.
По международной классификации уровень государственного долга Узбекистана считается умеренным и управляемым.
"Государственный внешний долг в размере $37,6 млрд эквивалентен примерно 26% ВВП. Это существенно ниже ориентировочных пороговых значений, которые в мировой практике рассматриваются как потенциально рискованные для макроэкономической устойчивости", — отмечает МИПТ.
Министерство представило информацию о том, что было сделано за счет государственных заимствований в период с 2017 по 2025 годы:
Инфраструктура:
реконструировано 1564 километров автомобильных дорог;
электрифицировано 470 километров железнодорожных линий;
построено 6793 километров сетей питьевого водоснабжения и 664 километров канализационных сетей;
построено 96 километров теплотрасс, 1286 индивидуальных тепловых пунктов, 166 водораспределительных сооружений и 31 насосная станция канализации;
создано 2737 МВт дополнительных электрических мощностей, проложено 1106 километров линий электропередачи высокого напряжения;
обеспечен ввод дополнительной генерации в объеме 2084 МВт, производство 16 423 млн кВт·ч электроэнергии и 551,8 тыс. Гкал тепловой энергии.
Модернизация транспорта и городских сервисов:
приобретены 4 самолета Boeing 787-8;
2 высокоскоростных пассажирских поезда Talgo-250;
30 электровозов;
для метрополитена — 70 вагонов и 29 составов;
1900 автобусов;
1000 автомобилей скорой медицинской помощи;
541 единица техники для сбора бытовых отходов;
13 тепловых котлов.
Образование и социальная сфера:
в 60 вузах создано 119 учебных и научно-исследовательских лабораторий;
6213 государственных дошкольных образовательных организаций оснащены мебелью, учебными материалами и оргтехникой.
Сельское и водное хозяйство:
восстановлено 1593,1 км каналов;
модернизировано 3396 гидротехнических сооружений;
построено 423 вертикальные скважины;
созданы современные теплицы на 2,2 тыс. гектарах и интенсивные сады на 12,6 тыс. гектарах земли;
построены холодильные склады емкостью 334,9 тыс. тонн;
запущены предприятия по переработке продукции объемом 258,2 тыс. тонн;
созданы хозяйства на 12,3 млн голов в птицеводстве, 5752 головы в овцеводстве и 26,3 тыс. голов в животноводстве.
Это данные по уже освоенным заимствованиям.
"Значительная часть проектов по модернизации инфраструктуры и социальной сферы продолжается и будет давать дальнейший эффект по мере завершения работ", — отмечает министерство.
В целом, по итогам комплекса реализованных мер в период 2017–2025 годов создано более 2 млн рабочих мест, экспорт вырос на 270%, ВВП на душу населения вырос на 418%. Кроме того, с 2020 года продолжительность жизни демонстрирует устойчивый рост — с 73,4 года до 75,1 года в 2024 году.
Как отмечает ведомство, цель привлечения инвестиций и ресурсов — повышение уровня жизни населения.