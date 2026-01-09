https://uz.sputniknews.ru/20260109/zoloto-v-mejdunarodnyx-rezervax-uzbekistana-na-1-yanvarya-2026-goda--infografika-54703521.html

Золото в международных резервах Узбекистана на 1 января 2026 года — инфографика

По данным Центрального банка, объем международных резервов республики продолжает демонстрировать уверенную положительную динамику. Стоимость золота в международных резервах Узбекистана за год выросла более чем на $23 млрд и составила почти $55,1 млрд.

2026-01-09T10:35+0500

По состоянию на 1 января 2026 года совокупная стоимость активов, находящихся в распоряжении государственного регулятора, зафиксирована на уровне $66,3 млрд —абсолютный исторический максимум для финансовой системы республики.Золото является ключевым драйвером роста. На фоне роста цены стоимость золотого запаса увеличилась на $4,2 млрд и достигла исторического максимума — $55,1 млрд. На золото приходится около 83% всех резервов республики.Физический объем драгоценного металла увеличился до 12,6 млн тройских унций.Валютная часть резервов также выросла до $10,6 млрд. С начала года рост составил $2,05 млрд. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

