Как будет меняться инфляция в Узбекистане в 2026-2028 годах
В Узбекистане в 2026 году инфляция снизится до 7% на фоне роста внутреннего спроса.
Как будет меняться инфляция в Узбекистане в 2026-2028 годах
12:28 10.01.2026 (обновлено: 12:34 10.01.2026)
Президент Узбекистана одобрил закон о государственном бюджете Узбекистана на 2026 год и закон, касающийся основных направлений налогово-бюджетной политики на следующий год.
Согласно основным макроэкономическим прогнозам в 2026 году ожидается рост экономики на 6,6%, ВВП на душу населения — свыше $4 тыс.
Инфляция в текущем году ожидается на уровне 7%. По оценке экспертов, замедление инфляции обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка Узбекистана и стабилизацией тарифов на энергоносители.
В 2027 году уровень инфляции снизится приблизительно до 5-6%, а в 2028 году составит 5%.
Снижение инфляции и инфляционных ожиданий формирует высокие реальные процентные ставки, что стимулирует сбережения в национальной валюте и обеспечивает быстрый рост срочных депозитов.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.