"Meine Welt": Ташкент стал частью мира Тилля Линдеманна
Концерт Тилля Линдеманна в Ташкенте
© Sputnik / Зафар Халилов
В столице Узбекистана прогремел концерт легенды тяжелой музыки Тилля Линдеманна: без эпатажа и опасных перфомансов, но с душой.
Тилль Линдеманн, более известный как фронтмен группы Rammstein, впервые посетил Узбекистан с сольным проектом имени самого себя в рамках мирового тура "MEINE WELT TOUR", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Для мировой звезды тяжелой сцены организовали площадку на территории картинг-центра в парке "Анхор Локомотив" в Ташкенте. Линдеманн исполнил уже ставшие знаменитыми хиты "Ich hasse Kinder", "Sport frei", "Übers Meer" и многие другие.
Мероприятие собрало более 5 тысяч зрителей, половина из которых были гостями из соседних стран, в том числе из России.
Появление Линдеманна на сцене сопровождалось взрывом реакции - без вступительных слов и разогрева. Живая музыка, которую исполнили эксцентричные виртуозы, не оставила равнодушными никого: гости в танцпартере и фан-зоне ловили ритм, танцевали, поднимали плакаты с символикой исполнителя, снимали многое на телефоны.
На площадке царила атмосфера свободы и единства, каждый чувствовал себя частью чего-то большого и значимого. Уже после первой же песни Линдеманн обратился к публике со словами на русском языке: "Как дела?".
Кульминацией вечера стал выход Тилля к публике - артист прошел по зрительному залу, вокруг всей фан-зоны, пожимая руки фанатам, что нечасто случается на таких масштабных концертах. Это было не единственным моментом взаимодействия со зрителями: Линдеманн на протяжении всего вечера обращался к публике на русском языке со словами "Спасибо, Ташкент!", "Ташкент - молодец!", "Давай-давай".
При этом, в шоу практически не было эпатажа: концерты музыканта известны неординарными и порой скандальными перфомансами, но, в отличие от других концертов, Тилль практически ничего не кидал со сцены (в Казахстане, где коллектив выступал 6-7 января, зрителей закидывали рыбой и пирогами), да и остальные музыканты все полтора часа вели себя пристойно. Видимо, Линдеманн решил покорять Ташкент исключительно музыкой.
Покидая сцену, после поклона, Тилль сказал: "Спасибо". Уже традиционно, на русском языке.
Тиль Линдеманн - культовая фигура мировой тяжелой сцены, немецкий музыкант, поэт и автор текстов, наиболее известный как вокалист и фронтмен Rammstein. Его глубокий, командный баритон и почти театральная манера исполнения стали фирменным звучанием коллектива, а живые выступления - масштабными перформансами с переплетением музыки, театра и визуального шоу. Концерты Линдеманна узнаваемы по жесткой эстетике, продуманной символике и энергетике, которая держит зал в напряжении от первых секунд до финала.
Сейчас, параллельно с работой в группе, артист развивает сольные проекты, в которых еще смелее экспериментирует с формой и сценическим языком.
Музыку Тилля Линдеманна и всех его проектов слушают и любят в России, странах СНГ и по всему миру.
