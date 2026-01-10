https://uz.sputniknews.ru/20260110/meine-welt-tashkent-lindemann-54730998.html

"Meine Welt": Ташкент стал частью мира Тилля Линдеманна

"Meine Welt": Ташкент стал частью мира Тилля Линдеманна

Sputnik Узбекистан

В столице Узбекистана прогремел концерт легенды тяжелой музыки, фронтмена Rammstein, Тилля Линдеманна: без эпатажа, но с душой.

2026-01-10T21:33+0500

2026-01-10T21:33+0500

2026-01-10T21:33+0500

музыка

рок-группа

концерт

ташкент

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0a/54728975_0:211:3066:1936_1920x0_80_0_0_84699a557be2274d8ff3ad615912da6c.jpg

Тилль Линдеманн, более известный как фронтмен группы Rammstein, впервые посетил Узбекистан с сольным проектом имени самого себя в рамках мирового тура "MEINE WELT TOUR", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Для мировой звезды тяжелой сцены организовали площадку на территории картинг-центра в парке "Анхор Локомотив" в Ташкенте. Линдеманн исполнил уже ставшие знаменитыми хиты "Ich hasse Kinder", "Sport frei", "Übers Meer" и многие другие.Мероприятие собрало более 5 тысяч зрителей, половина из которых были гостями из соседних стран, в том числе из России.Появление Линдеманна на сцене сопровождалось взрывом реакции - без вступительных слов и разогрева. Живая музыка, которую исполнили эксцентричные виртуозы, не оставила равнодушными никого: гости в танцпартере и фан-зоне ловили ритм, танцевали, поднимали плакаты с символикой исполнителя, снимали многое на телефоны.На площадке царила атмосфера свободы и единства, каждый чувствовал себя частью чего-то большого и значимого. Уже после первой же песни Линдеманн обратился к публике со словами на русском языке: "Как дела?".Кульминацией вечера стал выход Тилля к публике - артист прошел по зрительному залу, вокруг всей фан-зоны, пожимая руки фанатам, что нечасто случается на таких масштабных концертах. Это было не единственным моментом взаимодействия со зрителями: Линдеманн на протяжении всего вечера обращался к публике на русском языке со словами "Спасибо, Ташкент!", "Ташкент - молодец!", "Давай-давай".При этом, в шоу практически не было эпатажа: концерты музыканта известны неординарными и порой скандальными перфомансами, но, в отличие от других концертов, Тилль практически ничего не кидал со сцены (в Казахстане, где коллектив выступал 6-7 января, зрителей закидывали рыбой и пирогами), да и остальные музыканты все полтора часа вели себя пристойно. Видимо, Линдеманн решил покорять Ташкент исключительно музыкой.Покидая сцену, после поклона, Тилль сказал: "Спасибо". Уже традиционно, на русском языке.Тиль Линдеманн - культовая фигура мировой тяжелой сцены, немецкий музыкант, поэт и автор текстов, наиболее известный как вокалист и фронтмен Rammstein. Его глубокий, командный баритон и почти театральная манера исполнения стали фирменным звучанием коллектива, а живые выступления - масштабными перформансами с переплетением музыки, театра и визуального шоу. Концерты Линдеманна узнаваемы по жесткой эстетике, продуманной символике и энергетике, которая держит зал в напряжении от первых секунд до финала.Сейчас, параллельно с работой в группе, артист развивает сольные проекты, в которых еще смелее экспериментирует с формой и сценическим языком.Музыку Тилля Линдеманна и всех его проектов слушают и любят в России, странах СНГ и по всему миру.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент линдеманн rammstein концерт