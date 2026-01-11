https://uz.sputniknews.ru/20260111/fergana-uchebno-simulyatsionnyy-tsentr-dlya-podgotovki-sotrudnikov-skoroy-pomoschi-54736685.html
В Фергане открыли учебно-симуляционный центр для подготовки сотрудников скорой помощи
В Фергане открыли учебно-симуляционный центр для подготовки сотрудников скорой помощи
Sputnik Узбекистан
Ранее аналогичные учебно-симуляционные центры открыли в Ташкенте, Самарканде и Нукусе. В планах Минздрава — создать подобные центры во всех регионах республики
2026-01-11T18:15+0500
2026-01-11T18:15+0500
2026-01-11T18:15+0500
медицина
обучение
здравоохранение
фергана
узбекистан
учебный центр
минздрав узбекистана
скорая помощь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0b/54735466_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_6fe97624d526b64dc6c52ff2542da40b.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Фергане на базе областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи открыли медицинский учебно-симуляционный центр, сообщает Минздрав Узбекистана.Проект реализовали в рамках грантового соглашения Республиканского центра скорой медицинской помощи и Корейского международного фонда здравоохранения. Центр обслуживает более 6,8 тыс. сотрудников филиала и 308 медицинских бригад.Здесь будут проводить занятия по оказанию неотложной помощи новорожденным и детям, а также проведению экстренных родов.Современное оборудование и условия, соответствующие международным стандартам, позволят повысить качество и оперативность медицинской помощи в регионе.Ранее аналогичные учебно-симуляционные центры открыли в Ташкенте, Самарканде и Нукусе. В планах Минздрава — создать подобные центры во всех регионах республики.
фергана
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0b/54735466_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_8ff99338180ef9fbc538b0833ed98dda.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фергана учебно-симуляционный центр скорая помщь сотрудники
фергана учебно-симуляционный центр скорая помщь сотрудники
В Фергане открыли учебно-симуляционный центр для подготовки сотрудников скорой помощи
Ранее аналогичные учебно-симуляционные центры появились в Ташкенте, Самарканде и Нукусе. В планах Минздрава — создать подобные центры во всех регионах республики.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik
. В Фергане на базе областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи открыли медицинский учебно-симуляционный центр, сообщает
Минздрав Узбекистана.
Проект реализовали в рамках грантового соглашения Республиканского центра скорой медицинской помощи и Корейского международного фонда здравоохранения. Центр обслуживает более 6,8 тыс. сотрудников филиала и 308 медицинских бригад.
Здесь будут проводить занятия по оказанию неотложной помощи новорожденным и детям, а также проведению экстренных родов.
Современное оборудование и условия, соответствующие международным стандартам, позволят повысить качество и оперативность медицинской помощи в регионе.
Ранее аналогичные учебно-симуляционные центры открыли в Ташкенте, Самарканде и Нукусе. В планах Минздрава — создать подобные центры во всех регионах республики.