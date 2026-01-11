https://uz.sputniknews.ru/20260111/fergana-uchebno-simulyatsionnyy-tsentr-dlya-podgotovki-sotrudnikov-skoroy-pomoschi-54736685.html

В Фергане открыли учебно-симуляционный центр для подготовки сотрудников скорой помощи

В Фергане открыли учебно-симуляционный центр для подготовки сотрудников скорой помощи

Ранее аналогичные учебно-симуляционные центры открыли в Ташкенте, Самарканде и Нукусе. В планах Минздрава — создать подобные центры во всех регионах республики

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Фергане на базе областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи открыли медицинский учебно-симуляционный центр, сообщает Минздрав Узбекистана.Проект реализовали в рамках грантового соглашения Республиканского центра скорой медицинской помощи и Корейского международного фонда здравоохранения. Центр обслуживает более 6,8 тыс. сотрудников филиала и 308 медицинских бригад.Здесь будут проводить занятия по оказанию неотложной помощи новорожденным и детям, а также проведению экстренных родов.Современное оборудование и условия, соответствующие международным стандартам, позволят повысить качество и оперативность медицинской помощи в регионе.Ранее аналогичные учебно-симуляционные центры открыли в Ташкенте, Самарканде и Нукусе. В планах Минздрава — создать подобные центры во всех регионах республики.

