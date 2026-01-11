Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Врач: Как правильно восстановиться после праздников
Врач: Как правильно восстановиться после праздников
Главная ошибка — резко садиться на жесткую диету после 1 января. 11.01.2026, Sputnik Узбекистан
О том, как восстановить организм после январских праздников и адаптироваться к рабочим будням, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача - клинического фармаколога, пульмонолога Татьяну Молостову.Новогодние каникулы – пора обильного застолья, сбитого режима и часто отсутствия физической активности, отметила специалист.По ее словам, первым делом стоит отрегулировать рацион питания. Главная ошибка — резко садиться на жесткую диету после 1 января.Она напомнила о необходимости пополнять водный баланс организма — пить не менее 1,5 литра в день. А также обратить внимание на режим сна и бодрствования, чтобы привести внутренние биологические часы в норму.В заключение она добавила, что витамины и микроэлементы зимой особенно актуальны, однако перед приемом любых добавок желательно сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.
Врач: Как правильно восстановиться после праздников

Главная ошибка — резко садиться на жесткую диету после 1 января.
О том, как восстановить организм после январских праздников и адаптироваться к рабочим будням, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача - клинического фармаколога, пульмонолога Татьяну Молостову.
Новогодние каникулы – пора обильного застолья, сбитого режима и часто отсутствия физической активности, отметила специалист.
По ее словам, первым делом стоит отрегулировать рацион питания. Главная ошибка — резко садиться на жесткую диету после 1 января.
"Можно использовать принцип наполнения тарелки, где половину тарелки должны занимать свежие, тушеные или запеченные овощи, четверть — качественный белок, например, рыба, индейка, курица, яйца, творог, еще четверть — сложные углеводы, например, гречка, киноа, бурый рис, цельнозерновой хлеб. Для поддержки микрофлоры добавьте в рацион клетчатку — бобовые, цельнозерновые крупы, овощи, фрукты, ягоды, орехи, семена), натуральные сорбенты — запеченные яблоки и ферментированные продукты — квашеная капуста, кимчи, натуральный йогурт", — рекомендует Молостова.
Она напомнила о необходимости пополнять водный баланс организма — пить не менее 1,5 литра в день. А также обратить внимание на режим сна и бодрствования, чтобы привести внутренние биологические часы в норму.
"Старайтесь ложиться до 23:00 и спать 7-8 часов. За час до сна уберите гаджеты, проветрите комнату. Утром открывайте шторы, чтобы дать сигнал мозгу о пробуждении. Это регулирует выработку мелатонина и серотонина. Устраивайте себе прогулки на свежем воздухе в дневное время, может быть в обеденный перерыв. Любая физическая активность принесет огромную пользу здоровью", — сказала врач.
В заключение она добавила, что витамины и микроэлементы зимой особенно актуальны, однако перед приемом любых добавок желательно сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.
