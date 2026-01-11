https://uz.sputniknews.ru/20260111/kak-pravilno-vosstanovitsya-posle-prazdnikov-54733134.html

Врач: Как правильно восстановиться после праздников

Главная ошибка — резко садиться на жесткую диету после 1 января.

О том, как восстановить организм после январских праздников и адаптироваться к рабочим будням, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача - клинического фармаколога, пульмонолога Татьяну Молостову.Новогодние каникулы – пора обильного застолья, сбитого режима и часто отсутствия физической активности, отметила специалист.По ее словам, первым делом стоит отрегулировать рацион питания. Главная ошибка — резко садиться на жесткую диету после 1 января.Она напомнила о необходимости пополнять водный баланс организма — пить не менее 1,5 литра в день. А также обратить внимание на режим сна и бодрствования, чтобы привести внутренние биологические часы в норму.В заключение она добавила, что витамины и микроэлементы зимой особенно актуальны, однако перед приемом любых добавок желательно сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.

