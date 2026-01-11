https://uz.sputniknews.ru/20260111/rossiyskaya-armiya-osvobodila-belogore-v-zaporojskoy-oblasti-54737126.html
Российская армия освободила Белогорье в Запорожской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Днепр"
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российские бойцы освободили Белогорье в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Днепр".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области.Противник потерял:
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
Российские бойцы освободили Белогорье в Запорожской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Днепр".
"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Белогорье Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области.
до 75 украинских военнослужащих;
реактивную систему залпового огня;