Стандарты — основной инструмент исполнения обязательных требований техрегламентов в ЕАЭС
ЕЭК: Важно поддерживать должный уровень актуальности стандартов в соответствии с международными требованиями
2026-01-11T14:47+0500
2026-01-11T14:47+0500
2026-01-11T14:47+0500
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Для реализации технических регламентов Евразийского экономического союза и в целях подтверждения соответствия продукции их требованиям страны ЕАЭС разрабатывают перечни межгосударственных стандартов, сообщает пресс-служба ЕЭК.Евразийская экономическая комиссия координирует эту работу. Стандарты нужны для детализации общих требований безопасности и качества, установленных в регламентах, чтобы обеспечить их практическое применение.Он добавил, что под всесторонней своевременной готовностью подразумевается целый комплекс факторов. Это и своевременная разработка стандартов для их включения в перечень взаимосвязанных стандартов, и доступность таких стандартов, и оперативность их корректировки в процессе применения.Он напомнил, что целью развития стандартизации в области технического регулирования в Союзе в 2018 году решением высшего Евразийского экономического совета создан Совет руководителей национальных органов по стандартизации, как вспомогательный орган Союза.Он обеспечивает выработку согласованных действий государств-членов в области стандартизации в сотрудничестве с международными и региональными организациями по стандартизации на основе согласованных позиций национальных органов.На экспертном уровне вопросы стандартизации рассматривают на заседаниях подкомитета по стандартизации, созданном при консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.Подкомитет,в свою очередь, обеспечивает подготовку предложений по вопросам стандартизации для рассмотрения на более высоком уровне и широком составе на заседаниях Консультативного комитета.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
Для реализации технических регламентов Евразийского экономического союза и в целях подтверждения соответствия продукции их требованиям страны ЕАЭС разрабатывают перечни межгосударственных стандартов, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Евразийская экономическая комиссия координирует эту работу. Стандарты нужны для детализации общих требований безопасности и качества, установленных в регламентах, чтобы обеспечить их практическое применение.
“Основная задача стандартизации для целей техрегулирования — обеспечить всестороннюю и своевременную готовность к реализации технического законодательства Союза. То есть, стандарты являются основным инструментом исполнения обязательных требований технических регламентов”, — рассказал замдиректора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Максим Ким.
Он добавил, что под всесторонней своевременной готовностью подразумевается целый комплекс факторов. Это и своевременная разработка стандартов для их включения в перечень взаимосвязанных стандартов, и доступность таких стандартов, и оперативность их корректировки в процессе применения.
“Важно поддерживать должный уровень их актуальности в соответствии с международными требованиями. Это и готовность испытательной инфраструктуры, что само по себе подразумевает наличие стандартов на методы испытаний”, — отметил Максим Ким.
Он напомнил, что целью развития стандартизации в области технического регулирования в Союзе в 2018 году решением высшего Евразийского экономического совета создан Совет руководителей национальных органов по стандартизации, как вспомогательный орган Союза.
Он обеспечивает выработку согласованных действий государств-членов в области стандартизации в сотрудничестве с международными и региональными организациями по стандартизации на основе согласованных позиций национальных органов.
На экспертном уровне вопросы стандартизации рассматривают на заседаниях подкомитета по стандартизации, созданном при консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.
Подкомитет,в свою очередь, обеспечивает подготовку предложений по вопросам стандартизации для рассмотрения на более высоком уровне и широком составе на заседаниях Консультативного комитета.