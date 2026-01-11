https://uz.sputniknews.ru/20260111/standarty--osnovnoy-instrument-ispolneniya-obyazatelnyx-trebovaniy-texreglamentov-v-eaes-54735921.html

Стандарты — основной инструмент исполнения обязательных требований техрегламентов в ЕАЭС

ЕЭК: Важно поддерживать должный уровень актуальности стандартов в соответствии с международными требованиями

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Для реализации технических регламентов Евразийского экономического союза и в целях подтверждения соответствия продукции их требованиям страны ЕАЭС разрабатывают перечни межгосударственных стандартов, сообщает пресс-служба ЕЭК.Евразийская экономическая комиссия координирует эту работу. Стандарты нужны для детализации общих требований безопасности и качества, установленных в регламентах, чтобы обеспечить их практическое применение.Он добавил, что под всесторонней своевременной готовностью подразумевается целый комплекс факторов. Это и своевременная разработка стандартов для их включения в перечень взаимосвязанных стандартов, и доступность таких стандартов, и оперативность их корректировки в процессе применения.Он напомнил, что целью развития стандартизации в области технического регулирования в Союзе в 2018 году решением высшего Евразийского экономического совета создан Совет руководителей национальных органов по стандартизации, как вспомогательный орган Союза.Он обеспечивает выработку согласованных действий государств-членов в области стандартизации в сотрудничестве с международными и региональными организациями по стандартизации на основе согласованных позиций национальных органов.На экспертном уровне вопросы стандартизации рассматривают на заседаниях подкомитета по стандартизации, созданном при консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.Подкомитет,в свою очередь, обеспечивает подготовку предложений по вопросам стандартизации для рассмотрения на более высоком уровне и широком составе на заседаниях Консультативного комитета.

