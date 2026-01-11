https://uz.sputniknews.ru/20260111/top-5-fondov-kuda-bolshe-vsego-deneg-napravit-uzbekistan-v-2026-godu-54734092.html
Топ-5 фондов, куда больше всего денег направит Узбекистан в 2026 году
Топ-5 фондов, куда больше всего денег направит Узбекистан в 2026 году
При расстановке бюджетных приоритетов республика уделяет особое внимание социальной сфере. 11.01.2026, Sputnik Узбекистан
Больше всего средств из госбюджета Узбекистана в 2026 году получит Фонд государственного медстрахования, на втором месте — Внебюджетный пенсионный фонд.Всего из государственного бюджета в 2026 году будет выделено 328 трлн 79 млн 730 тыс. сумов. Среди получателей финансирования — различные министерства, агентства, комитеты и госорганы.ТОП-5 фондов с самым высоким финансированием — в инфографике Sputnik Узбекистан.
